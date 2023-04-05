В больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали погибшим

Боец Национальной гвардии Украины из Ивано-Франковска Андрей Даньо, о смерти которого сообщалось накануне, жив. 27-летний военный находится в тяжелом состоянии в больнице Днепра.
Об этом сообщил спикер подразделения Нацгвардии в Ивано-Франковске Василий Балан в комментарии "Суспільному".
"Андрей Даньо - ранен во время артобстрела. Он находится в госпитале", - заявил Балан.
О смерти нацгвардейца сообщила 4 апреля 2023 года его мать - Светлана Федорович на своей странице в Facebook. Позже она также подтвердила, что ее сын находится в больнице.
"Андрей нашелся жив. В больнице в Днепре, в реанимации в тяжелом состоянии. Спасибо всем за поддержку. Молимся", - написала Светлана Федорович.
Известно, что Андрей Даньо родился 3 декабря 1995 года. Изучал компьютерную инженерию в национальном университете Прикарпатья им. В. Стефаника.
В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Даньо ушел добровольцем на фронт. В прошлом году он получил награду "За боевую доблесть".
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