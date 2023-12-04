Врач рассказала, как не нужно "улучшать" иммунитет и что поможет укрепить организм

Что на самом деле не работает

Специалист напоминает, что противовирусные препараты не обладают никакой доказанной эффективностью.

"Они не принесут пользы, не защитят от простуды и вируса, однако могут иметь серьезные побочные эффекты", – подчеркивает врач.

Также нет смысла есть витамины и различные добавки, которые так много рекламируют в интернете и на ТВ.

"Поливитамины, эхинацея, БАДы, пробиотики, гомеопатия, цинк - все мимо. Нет никаких данных, что эти средства следует использовать в качестве профилактики вирусных заболеваний", – подчеркивает Диана Прокотовило.

Какие препараты не повышают иммунитет (скриншоты)

Что действительно повышает иммунитет

Для хорошего иммунитета и эффективной работы иммунной системы, как детской, так и взрослой, нужно придерживаться простых рекомендаций:

Здоровое питание - это основа для обеспечения организма необходимыми витаминами и микроэлементами. Еда должна быть разнообразной и качественной, помните о тарелке здорового питания.

Употребление достаточного количества воды. Нет четких рекомендаций, сколько нужно выпивать воды. Пить нужно по мере жажды, но если вы вообще не имеете привычки пить чистую воду, то стоит ее развить.

Движение и физические нагрузки. Необязательно ходить в спортзал, можно делать дома зарядку, а также больше ходить.

Полноценный сон. Здоровый сон необходим для нормальной работоспособности.

Вакцинация согласно национальному календарю прививок, а также рекомендованные вакцины. Плановая вакцинация поможет снизить развитие заболеваний и обеспечить их более легкое течение при заражении.

Гигиена рук. Не касайтесь лица и глаз грязными руками, мойте их каждый раз, когда приходите с улицы или хотите перекусить. Если нет возможности помыть - используйте антисептические средства для дезинфекции рук.

Старайтесь избегать стресса и качественно отдыхать.