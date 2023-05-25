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Врач объяснила, чем укусы мошек отличаются от комариных, и почему их нужно остерегаться

Фото: Чем опасны укусы мошек (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Хотя мошки и не передают серьезных заболеваний человеку, их укусов нужно опасаться. Дело в том, что укус мошки отекает, покрывается волдырями или начинает сочиться с прозрачными выделениями.

Об опасности укусов мошек, и как их отличить от комариных, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.

Чем характерны укусы мошек

Укус вызывает сильный зуд через несколько часов - сутки, не сразу и также - раздражение кожи, а при чрезмерном расчесывании и контакте с бактериями - может произойти заражение.

Укусы чаще возникают на ступнях, косточках, под коленями и конечностях в целом.

Как правило, последствия укуса сохраняются на несколько дней и могут даже нарушить ночной сон из-за дискомфорта.

В единичных, но тяжелых случаях укусы могут вызвать аллергическую реакцию и требовать лечения анафилактического шока.

Чем укусы мошек отличаются от комариных

  • Местная реакция появляется не сразу, а где-то через сутки.
  • Укусы мошек более болезненные.
  • Укус комара проходит за 1-2 дня, укусы мошек могут держаться до 2-х недель на коже.
  • Механизм укуса от комариного тоже отличается:
  • Комар пронизывает кожу, как шприцем
  • Мошка, как скальпелем срезает кожу, капилляры кровоточат и мошка питается из этой "лужи", выделяя из своей слюны антикоагулянты.
  • Антикоагулянт мошки стимулирует выброс гистамина у человека.
  • Вот почему возникает сильный зуд и почему прием антигистаминных внутрь помогает при укусе мошки.

Первая помощь при укусах мошек

  • Промойте место укуса.
  • Используйте теплую воду и мягкое антибактериальное мыло, чтобы вымыть все места, где вас укусили. Лучше сделать это, как только заметите укусы.
  • При промывке вы удаляете остатки слюны из оставшихся на коже незаметных частиц, что может уменьшить раздражение.

Читайте также, 8 вещей, которые категорически нельзя делать после укуса пчелы.

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мошкиврачи