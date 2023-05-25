Врач объяснила, чем укусы мошек отличаются от комариных, и почему их нужно остерегаться
Фото: Чем опасны укусы мошек (pixabay.com)
Хотя мошки и не передают серьезных заболеваний человеку, их укусов нужно опасаться. Дело в том, что укус мошки отекает, покрывается волдырями или начинает сочиться с прозрачными выделениями.
Об опасности укусов мошек, и как их отличить от комариных, рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко.
Чем характерны укусы мошек
Укус вызывает сильный зуд через несколько часов - сутки, не сразу и также - раздражение кожи, а при чрезмерном расчесывании и контакте с бактериями - может произойти заражение.
Укусы чаще возникают на ступнях, косточках, под коленями и конечностях в целом.
Как правило, последствия укуса сохраняются на несколько дней и могут даже нарушить ночной сон из-за дискомфорта.
В единичных, но тяжелых случаях укусы могут вызвать аллергическую реакцию и требовать лечения анафилактического шока.
Чем укусы мошек отличаются от комариных
- Местная реакция появляется не сразу, а где-то через сутки.
- Укусы мошек более болезненные.
- Укус комара проходит за 1-2 дня, укусы мошек могут держаться до 2-х недель на коже.
- Механизм укуса от комариного тоже отличается:
- Комар пронизывает кожу, как шприцем
- Мошка, как скальпелем срезает кожу, капилляры кровоточат и мошка питается из этой "лужи", выделяя из своей слюны антикоагулянты.
- Антикоагулянт мошки стимулирует выброс гистамина у человека.
- Вот почему возникает сильный зуд и почему прием антигистаминных внутрь помогает при укусе мошки.
Первая помощь при укусах мошек
- Промойте место укуса.
- Используйте теплую воду и мягкое антибактериальное мыло, чтобы вымыть все места, где вас укусили. Лучше сделать это, как только заметите укусы.
- При промывке вы удаляете остатки слюны из оставшихся на коже незаметных частиц, что может уменьшить раздражение.