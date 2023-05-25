Врач объяснила, чем укусы мошек отличаются от комариных, и почему их нужно остерегаться

Чем характерны укусы мошек

Укус вызывает сильный зуд через несколько часов - сутки, не сразу и также - раздражение кожи, а при чрезмерном расчесывании и контакте с бактериями - может произойти заражение.

Укусы чаще возникают на ступнях, косточках, под коленями и конечностях в целом.

Как правило, последствия укуса сохраняются на несколько дней и могут даже нарушить ночной сон из-за дискомфорта.

В единичных, но тяжелых случаях укусы могут вызвать аллергическую реакцию и требовать лечения анафилактического шока.

Чем укусы мошек отличаются от комариных

Местная реакция появляется не сразу, а где-то через сутки.

Укусы мошек более болезненные.

Укус комара проходит за 1-2 дня, укусы мошек могут держаться до 2-х недель на коже.

Механизм укуса от комариного тоже отличается:

Комар пронизывает кожу, как шприцем

Мошка, как скальпелем срезает кожу, капилляры кровоточат и мошка питается из этой "лужи", выделяя из своей слюны антикоагулянты.

Антикоагулянт мошки стимулирует выброс гистамина у человека.

Вот почему возникает сильный зуд и почему прием антигистаминных внутрь помогает при укусе мошки.

Первая помощь при укусах мошек