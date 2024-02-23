Врачи спасли от ампутации ногу 25-летнего воина, который получил ранение под Бахмутом

История военного

Илья Дмитришин родом из села Борщовичи Львовской области. В армию парень пошел добровольно через год после начала полномасштабного вторжения.

"Такое решение принял, потому что воспринимал это как должное. Ведь воевать рано или поздно уйдет каждый, а скрываться от ТЦК мне было бы стыдно. Это была моя мужская обязанность", - вспоминает Илья.

Также он добавляет, что пошел на войну ради своего маленького сына Марьяна. Его игрушечную машинку Илья потом носил на бронежилете, как напоминание о том, что он должен позаботиться о будущем сына.

Илья думал, что в армии станет парамедиком, поскольку имеет медицинское образование, но его распределили в пулеметчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В ее составе он воевал на Бахмутском направлении, где в сентябре в прошлом году получил тяжелое пулевое ранение в ногу. Илью срочно доставили в Харьков, где врачи стабилизировали состояние пациента, установили аппарат внешней фиксации и затем направили во Львов.

Илья Дмитришин проходит реабилитацию во Львове (фото: facebook.com/unbroken.ua)

В центр "UNBROKEN Ukraine" пациент поступил с массивным дефектом мягких тканей в области бедра и большим дефектом бедренной кости - около 7 см. Спасением конечности занималась целая команда ортопедов-травматологов.

"Сначала побороли и инфекцию, затем зафиксировали бедренную кость пластиной и восполнили костный дефект цементным спейсером с антибиотиком по методике Masquelet. Этот метод позволяет провести замещение массивных дефектов больших костей посредством формирования организмом мембраны вокруг заполненного цементным спейсером дефекта", - рассказывает ортопед-травматолог Юрий Кит.

После формирования оболочки травматологи удалили наполнитель и пересадили костный трансплантат из таза пациента. Вмешательство прошло успешно - ногу удалось сохранить.

"Прогнозы мне сначала давали, что я буду где-то пол года лежать в постели и ничего нельзя будет с этим поделать. Я очень боялся этого. Но уже на 3-й день после первой операции я вышел на улицу на костылях. Движение - это жизнь. Для меня потерять мобильность и быть прикованным к кровати - страшный сон", - признается Илья.

Сейчас военный проходит реабилитацию, но хочет снова вернуться на фронт. Говорит, что не может допустить, чтобы его сыну тоже пришлось воевать. Самая большая мечта Ильи - чтобы его сын рос в мирной стране, которая победила в войне.