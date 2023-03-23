Женщина может потерять беременность и не знать этого: как это происходит
Женщина может потерять беременность на ранних сроках и даже не знать об этом. Такое состояние называется биохимической беременностью.
Подробно о таком явлении рассказала гинеколог Елени Чолас в Instagram.
Что такое биохимическая беременность
Это ранняя потеря беременности (до 4-5 нед.), еще до появления симптомов беременности и визуализации плодного яйца в матке на УЗИ.
Обычно о такой беременности женщина даже не догадывается, ведь прерывание происходит еще до задержки и появления симптомов.
Биохимическую беременность обычно "ловят" при ЭКО-циклах, ведь мониторят гормон ХГЧ через 2 недели от эмбриотрансфера.
Почему так происходит?
- хромосомные аномалии
- патология эндометрия
- иммунологические или гормональные нарушения
Обычно биохимическая беременность не повторяется. Иногда врач может предложить вам дополнительные обследования, но не всем и не всегда.
Является ли биохимическая беременность выкидышем?
В определенном смысле - является. Это ранняя потеря так и не наступившей беременности, то есть имплантация не состоялась и не произошло дальнейшее развитие беременности.
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