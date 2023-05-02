Врачи рассказали, какие препараты категорически нельзя давать детям: могут вызвать кому и судороги
Сиропы от кашля нельзя давать детям до 12 лет, вопреки рекламе по поводу их эффективности. Также эти препараты нельзя давать детям от 12 до 18 лет, имеющим проблемы с дыханием.
Об этом рассказали врачи медицинского центра в Киеве "Доказові" в Facebook.
Что такое кашель
Кашель –это защитная реакция организма, которая направлена на очищение дыхательных путей от слизи, мокроты, различных химических веществ и механических частиц.
То есть кашель – физиологический рефлекс, который есть у всех здоровых детей и в среднем здоровые дети имеют 10 коротких кашлевых толчков в течение суток, преимущественно днем.
Дети, особенно в первые годы жизни, имеют ряд анатомических особенностей, влияющих на силу кашля:
- дыхательные пути имеют меньший диаметр, они короче в длину;
- имеют более слабый мышечный каркас: повышенная эластичность, быстрее устает диафрагма, недоразвитость мышечной ткани и незавершенность миелинизации нервных волокон.
Кашлевой толчок – это сложный рефлекс с богатыми составляющими. Если коротко: все начинается с раздражения рецепторов и нервных окончаний на слизистой дыхательных путей (от полости носа и вплоть до дыхательных бронхиол), формируется импульс, направляющийся в кашлевой центр - продолговатый мозг.
Он мгновенно обрабатывает информацию и моделирует кашель и передает импульс на дыхательные и межреберные мышцы, диафрагму слизистой дыхания путей и воздух с большой силой и скоростью выходит, увлекая с собой те же частицы и мокроту и таким образом происходит очищение дыхательных путей - то есть кашель.
Почему отхаркивающие сиропы не работают
В рандомизированных исследованиях, систематических осмотрах и мета-анализах было доказано, что это лекарство не действует лучше, чем плацебо и может иметь серьезные побочные эффекты.
Почему они опасны:
- Легко передозировать лекарство для детей до 2-х лет
- имеют высокий потенциал токсичности: особенно сиропы в основе которых кодеин/декстрометорфан, ментол, камфорное, эвкалиптовое масло.
- Дети и подростки часто имеют измененное психическое состояние (вялость, кому или возбуждение) и в зависимости от принимаемых ингредиентов могут развиться угнетение дыхания, тяжелая гипертензия или судороги.
- Приводят к чрезмерному образованию слизи в нижних дыхательных путях (бронхах): бронхоспазм и прибавление вторичной бактериальной инфекции.
Побочные эффекты муколитиков:
- на сердечно-сосудистую систему: дистонические реакции, аритмия, тахикардия, нарушение ритма и даже блокада работы сердца.
- на центральную нервную систему: раздражение, бред, сонливость, парадоксальная возбудимость, головокружение, галлюцинации, раздражительность и головные боли;
- на органы ЖКТ: сухость во рту, рвота, тошнота, запор или наоборот понос, анорексия.
- другие побочные действия: лихорадка, бронхоспазм, затуманенное зрение, задержка мочи.
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