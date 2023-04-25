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Не скупайте все подряд. Врач назвала основные препараты для детской аптечки

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Вторник 25 апреля 2023 09:39
Не скупайте все подряд. Врач назвала основные препараты для детской аптечки Что положить в детскую аптечку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Наполнение детской аптечки очень актуально для родителей ребенка, в частности, если семья планирует путешествие или отъезд.

Что положить в детскую аптечку, и зачем не нужно скупать все медикаменты, рассказала на Facebook педиатр из Киева Екатерина Перчеклий.

"Не скупайте все лекарства "на всякий случай или чтобы было". Вот лучший вариант аптечки, который подойдет для каждого", - написала врач.

Что взять в детскую аптечку

  • Жаропонижающее/обезболивающее — ибурофен или парацетамол в сиропе или свечах, в зависимости от возраста. После 6 лет можно таблетки, если ребенок умеет и готов проглатывать их.
  • Солевой раствор для промывания носика. Выбирайте любой – по Вашему вкусу. В зависимости от возраста можно взять для промывания шприц, воронку или гибкую бутылку.
  • Растворы для регидратации. Варианты: ионика, хуманный электролит, биогая орс, сделать самостоятельно раствор. Их используют для восстановления утраченной жидкости, когда у ребенка повышенная температура тела, рвота или понос.
  • При аллергической реакции лучше выбрать препарат с действующим веществом дезлоратадин.
  • Солнцезащитный крем с SPF 50.

Медик сообщила, что этого абсолютно достаточно, чтобы помочь малышу во многих ситуациях. Но, если у ребенка есть атопический дерматит, обязательно с собой взять базовый уход за кожей, которым пользуетесь ежедневно .

Детям с бронхиальной астмой нужно брать с собой спейсер и лекарство для него.

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