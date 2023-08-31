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Врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта

Четверг 31 августа 2023 16:30
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Врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта Что приводит к возникновению инсульта (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Инсульт возникает, когда в мозге человека делается невозможным кровообращение. Такое может произойти из-за определенного образа жизни, плохо сказывающегося на здоровье человека.

Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Что может привести к инсульту

Многие люди ведут малоподвижный образ жизни - работа из дома, офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Все это может навредить здоровью.

Низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет 2 типа.

Врачи говорят, что профилактировать инсульт гораздо легче, чем его лечить, поэтому лучше добавить больше движения к образу жизни.

Поэтому взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Можно добавить следующие активности:

  • езда на велосипеде
  • плавание
  • пешие прогулки
  • работа в доме и во дворе

Специалисты говорят, что такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми, нормализуется артериальное давление в покое.

Как определить нагрузку на организм

Чтобы отличить двигательную активность умеренной интенсивности от высокой, существует простой тест. Попытайтесь говорить во время активности, если вы:

  • тяжело дышите, но можете легко вести разговор - это активность умеренной интенсивности
  • можете произнести только несколько слов, прежде чем сделать вдох - это активность высокой интенсивности

Простые упражнения могут обеспечивать быструю пользу для здоровья:

  • улучшают качество сна
  • снижается чувство тревоги
  • снижают кровяное давление

К тому же регулярные упражнения могут существенно улучшить состояние организма - способствуют профилактике неинфекционных хронических болезней:

  • снижается риск развития деменции (болезнь Альцгеймера) и депрессии
  • уменьшается риск инсульта, сердечных болезней, сахарного диабета 2 типа
  • снижается риск рака: мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, почек, легких, желудка.
  • улучшается состояние костей
  • снижается риск избыточной массы тела
  • улучшается баланс и координация

Ранее Комаровский рассказывал, как быстро распознать инсульт.

Также мы писали, что красное мясо может привести к инсульту.

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