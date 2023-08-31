Врачи рассказали, какая работа повышает риск возникновения инсульта
Инсульт возникает, когда в мозге человека делается невозможным кровообращение. Такое может произойти из-за определенного образа жизни, плохо сказывающегося на здоровье человека.
Об этом сообщили на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Что может привести к инсульту
Многие люди ведут малоподвижный образ жизни - работа из дома, офисная сидячая работа, досуг перед телевизором, с видеоиграми и т.д. Все это может навредить здоровью.
Низкая двигательная активность провоцирует возникновение заболеваний, повышающих риск инсульта: ожирение, артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет 2 типа.
Врачи говорят, что профилактировать инсульт гораздо легче, чем его лечить, поэтому лучше добавить больше движения к образу жизни.
Поэтому взрослым 18-64 лет рекомендовано не менее 150 мин аэробных упражнений умеренной интенсивности в течение недели. Можно добавить следующие активности:
- езда на велосипеде
- плавание
- пешие прогулки
- работа в доме и во дворе
Специалисты говорят, что такие активности полезны для сердечно-сосудистой системы. Благодаря доставке большего объема кислорода сердце становится крепче, артерии - чистыми, эластичными и незабитыми, нормализуется артериальное давление в покое.
Как определить нагрузку на организм
Чтобы отличить двигательную активность умеренной интенсивности от высокой, существует простой тест. Попытайтесь говорить во время активности, если вы:
- тяжело дышите, но можете легко вести разговор - это активность умеренной интенсивности
- можете произнести только несколько слов, прежде чем сделать вдох - это активность высокой интенсивности
Простые упражнения могут обеспечивать быструю пользу для здоровья:
- улучшают качество сна
- снижается чувство тревоги
- снижают кровяное давление
К тому же регулярные упражнения могут существенно улучшить состояние организма - способствуют профилактике неинфекционных хронических болезней:
- снижается риск развития деменции (болезнь Альцгеймера) и депрессии
- уменьшается риск инсульта, сердечных болезней, сахарного диабета 2 типа
- снижается риск рака: мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, эндометрия, пищевода, почек, легких, желудка.
- улучшается состояние костей
- снижается риск избыточной массы тела
- улучшается баланс и координация
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