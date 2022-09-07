ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця популярна їжа може привести вас до інсульту: чим її замінити

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 09:25
Ця популярна їжа може привести вас до інсульту: чим її замінити До інсульту може привести популярна страва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

З віком збільшується ризик важких захворювань. Так, більшість інсультів трапляються після 55 років. Частково це пов'язано з тим, що наші артерії природним чином стають більш вузькими і твердими, а також забиваються жировими речовинами.

Як і при багатьох інших захворюваннях, те, що ви їсте, може вплинути на ймовірність інсульту, пише Express.

У разі ішемічного інсульту це відбувається через тромб. При геморагічному інсульті лопається ослаблена кровоносна судина головного мозку.

Який продукт варто обмежити в раціоні

Консультант-невролог в центрі реабілітації після інсульту The Wellington Hospital в Лондоні доктор Бал Атвал радить літнім людям уникати вживання червоного м'яса.

Річ у тому, що вживання стейків, сосисок та іншого червоного м'яса з високим вмістом насичених жирів збільшує ризик інсульту.

У літньої людини, яка їсть червоне м'ясо, більше шансів отримати ішемічний інсульт, тому що насичені жири викликають закупорку кровоносних судин, що постачають кров'ю мозок.

"Ці згустки крові зазвичай утворюються в областях, де артерії були звужені або заблоковані жировими відкладеннями, відомими як бляшки", - зазначив експерт.

Щоб запобігти цьому, ви повинні їсти менше червоного м'яса і більше жирної риби і нежирного м'яса.

Птиця, більша частина риби та альтернатива пісному м'ясу, такі як тофу, квасоля та бобові, є найздоровішим джерелом білка, що допомагає знизити ризик.

Це було підтверджено дослідженням, проведеним вченими з Гарвардської школи громадського здоров'я та клівлендської клініки.

У статті, опублікованій в журналі Stroke Online у 2011 році, було виявлено, що у чоловіків, які їли більше двох порцій червоного м'яса щодня, ризик інсульту був на 28% вище, ніж у тих, хто їв близько однієї третини порції щодня.

Інші фактори, що підвищують ризик інсульту, включають:

  • Надлишкова вага
  • Куріння
  • Вживання занадто великої кількості алкоголю
  • Вживання нездорової їжі
  • Спадковість
  • Високий кров'яний тиск
  • Діабет
  • Аритмія
  • Високий вміст холестерину.

Нагадаємо, що ці способи дозволять знизити рівень холестерину природним шляхом без всяких ліків.

До речі, лікарі розповіли, чому підвищується або знижується тиск і які фактори на це впливають.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя