Врачи объяснили, как предотвратить рак мочевого пузыря и распознать недуг на ранней стадии

Типы рака мочевого пузыря

По словам американского доктора медицины уролога Марка Тайсона, у подавляющего большинства пациентов с раком мочевого пузыря диагностирован рак, который не является непосредственно опасным для жизни, но имеет тенденцию быть агрессивным, передали в Фонде медицинского образования и исследований Mayo (MFMER).

Индивидуальные факторы, такие как общее состояние здоровья и факторы риска, оказывают значительное влияние на ход болезни.

"Тип рака мочевого пузыря, который диагностируется у большинства пациентов, - это уротелиальная карцинома. Существуют другие типы рака мочевого пузыря, такие как аденокарциномы и мелкоклеточные карциномы, но уротелиальная карцинома является наиболее распространенной", - рассказал специалист.

Некоторые уротелиальные карциномы имеют так называемую вариантную гистологию, и они могут быть плазмоцитоидными, микропапиллярными, микрокистозными.

"Это опухоли, которые обычно увеличивают агрессивность уротелиальной карциномы. Но в дополнение к типу клеток вам также необходимо знать степень и стадию вашей опухоли. Эти опухоли обычно классифицируются как низкодифференцированные и высокодифференцированные, при этом высокодифференцированный рак более агрессивен", - говорит Тайсон.

Наиболее распространенные симптомы рака мочевого пузыря

Наиболее частым признаком рака мочевого пузыря является кровь в моче (гематурия). По словам доктора Тайсона, такие ситуации требуют немедленного урологического обследования, однако случая является одним из больших проблем с задержками в диагностике.

"Мы думаем, что есть что-то еще, что вызывает кровотечение, и мы откладываем урологическую оценку, что может привести к задержкам в оказании помощи. Таким образом, если возникает кровотечение, оно требует немедленного внимания", - отмечает специалист.

Другими распространенными симптомами являются болезненное мочеиспускание и постоянное мочеиспускание (особенно ночью).

Также признаками являются отек наружных половых органов, ног (бывает при сдавливании вен лимфатических сосудов), боль в животе и тазу (наблюдается при запущенной опухоли).

Важно отметить, что симптомы рака мочевого пузыря неспецифичны и встречаются при других болезнях мочевыводящих путей, обращают внимание медики израильской онкологической клиники LISOD.

Ранняя диагностика рака мочевого пузыря

По данным Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, простой анализ ДНК мочи может выявить мутации за 10 лет до постановки клинического диагноза.

Ключевым методом диагностики опухолей мочевого пузыря является цистоскопия, то есть эндоскопический осмотр полости мочевого пузыря и биопсия для получения морфологических данных.

Также к основным диагностическим методам относятся:

цитологическое исследование мочи;

компьютерная томография брюшной полости;

ультразвуковое исследование.

Фактора риска рака мочевого пузыря

Риск такого онкологического заболевания, как утверждают медики, повышается в 4 раза из-за курения.

"Мы думаем, что около 50% всех случаев рака мочевого пузыря вызваны курением, и для большинства пациентов это становится неожиданностью", - говорит доктор Тайсон.

Так, химические вещества, которые вдыхаются при курении, выделяются в мочевой пузырь и задерживаются там до момента опорожнения, что вызывает изменения в уротелии, которые происходят в любом месте мочевыводящих путей - от почек до кончика уретры, объясняет он, называя курение наиболее важным фактором риска.

Среди других факторов называют:

промышленные канцерогены (анилиновые красители);

хронические воспалительные процессы мочевого пузыря (цистит);

мочеполовой шистосомоз (паразитарная инфекция);

врожденные дефекты мочевого пузыря;

облучение органов малого таза;

привычка задерживать мочу (более длительный контакт стенки мочевого пузыря с потенциальными канцерогенами);

некоторые лекарственные средства (например циклофосфамид).

Какое лечение

Существует несколько различных методов лечения рака мочевого пузыря, в зависимости от стадии обнаружения.

Операция по удалению опухолевых клеток, химиотерапия для уничтожения раковых клеток, иммунотерапия для укрепления иммунной системы и лучевая терапия с использованием высокоэнергетических волн для уничтожения раковых клеток - все это типичные методы лечения.

Как предотвратить заболевание

Профилактика рака мочевого пузыря включает:

устранение профессиональных вредных условий, защита от промышленных канцерогенов (исключение непосредственного контакта с химикатами, ношение защитной одежды, диспансеризация);

радикальное лечение всех доброкачественных папиллом мочевого пузыря, адекватное лечение цистита;

курильщикам рекомендуется отказаться от этой привычки;

употребление достаточного количества жидкости, регулярное опорожнение мочевого пузыря.

Как отмечает онколог, доктор медицинских наук Петрос Гривас, определенные факторы образа жизни могут увеличить риск рака мочевого пузыря, передает Eat This, Not That!.

"Пожилой возраст является значительным фактором риска развития рака в целом. Многократное воздействие факторов риска, включая курение, может привести к накоплению генетических изменений, которые могут способствовать развитию рака мочевого пузыря. Вероятность развития рака мочевого пузыря у мужчин составляет примерно 1 к 26 в течение жизни, в то время как для женщин этот риск составляет примерно 1 к 90", - рассказал он.

Доктор Гривас рекомендует не курить, употреблять достаточное количество жидкости, придерживаться здоровой диеты и защищаться от воздействия химических веществ, чтобы предотвратить рак мочевого пузыря.