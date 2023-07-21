Врачи назвали популярные "сердечные" капли, которые опасны для здоровья

Корвалол и другие успокаивающие капли на травах могут серьезно навредить здоровью. Главная опасность - такое лекарство полностью не исследовано.
Об этом рассказали на странице онлайн-ресурса доказательной медицины "Бережи себе" в Telegram.
Специалисты говорят, что привычка накапать что-то от сердца глубоко вошла в быт украинцев из-за стрессовых событий. Однако "капли на травах" могут представлять серьезную опасность.
Обычно речь идет о Корвалоле - препарате на основе валерианы. По словам экспертов, растение валериана содержит сотни компонентов, которые влияют на организм человека.
Опасность растительных препаратов в том, что их не исследовали по поводу того, как все эти компоненты взаимодействуют друг с другом и другими препаратами, которые человек может принимать.
"Кто-то может сказать, мол, не работает, и что? Пусть человек принимает, если ему становится от этого легче. Эффект плацебо никто не отменял", - пишут медики.
"Сердечные" капли все привыкли принимать, когда человек испытывает покалывание в сердце, тяжесть в груди и головокружение. Такие симптомы могут свидетельствовать о болезни сердца и сердечном приступе.
Сердечный приступ может произойти не сиюминутно, а длиться часами или даже днями. Большинство таких лекарств содержит фенобарбитал и другие синтетические барбитураты, отвечающие за "иллюзию успокоения". Человек начинает ощущать сонливость, слабость, реакции замедляются.
Однако иллюзия покоя маскирует угрожающие симптомы. Как следствие, человек может откладывать визит к врачу, потерять время и получить инфаркт миокарда.
Следует помнить, что лекарство "на травах" может сыграть злую шутку, маскируя симптомы серьезной болезни.
Часто сердце может подавать сигналы, которые не следует приглушать "сердечными" каплями. Есть определенные симптомы, при которых нужно сразу обратиться к врачу.
Ощущение дискомфорта в груди
Это самый распространенный признак опасности для сердца. Если у вас заблокирована артерия или близится сердечный приступ, вы можете почувствовать боль или давление в груди.
Также часто неприятные ощущения в груди могут возникать при панических атаках.
Головокружение или потеря сознания
Многие факторы могут заставить потерять равновесие или на миг почувствовать слабость. Но при заболеваниях сердца это может являться сигналом о патологии сосудов, сердечной недостаточности.
Боль в горле, зубах или нижней челюсти
Сама по себе боль в горле или челюсти, вероятно, может быть вызвана мышечной болезнью. Однако это также может быть симптомом проблем с сердцем.
Чрезмерное чувство усталости
Такое ощущение может быть связано с повышенными нагрузками, стрессом, но эти симптомы возможны и при развитии сердечной недостаточности. Если вы чувствуете неожиданную усталость после выполнения привычных действий, лучше проконсультироваться с врачом.
Раньше врач называла напитки, которые провоцируют инфаркт и инсульт.
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