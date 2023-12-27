Врачи назвали неожиданные признаки проблем с щитовидной железой

Туман в голове

Щитовидная железа посылает в мозг определенные гормоны, которые помогают ему выполнять множество функций. Когда гипотиреоз замедляет поток этих гормонов, одним из побочных эффектов является "туман в голове". Вам может быть трудно сосредоточиться, запомнить вещи или ясно мыслить.

Резкие смены настроения

Вам грустно и тревожно? Причин может быть много, но в списке есть проблемы с щитовидной железой. Депрессия часто является первым признаком проблем с щитовидной железой. С этим также связано беспокойство. При гипотиреозе чаще возникает депрессия. Тревога часто встречается при гипертиреозе.

Проблемы при беременности

Исследования показывают, что, если у вас невылеченное заболевание щитовидной железы, у вас с большей вероятностью возникнут осложнения во время беременности, такие как состояние, называемое преэклампсией. У вас также больше шансов на выкидыш или мертворождение. Вы можете родить преждевременно или родить ребенка с низким весом.

Проблемы при менструации

Проблемы с менструацией могут быть признаком заболевания щитовидной железы. Очень легкие, очень обильные или нерегулярные менструации могут быть симптомами. Если у вас вообще нет менструации, это тоже может быть признаком. У девочек с заболеваниями щитовидной железы первая менструация может начаться очень рано или очень поздно.

Опухлое лицо

Ваше лицо выглядит рыхлым или опухшим? Это может быть лишняя жидкость, из-за которой ваше тело задерживается из-за того, что ваша щитовидная железа работает неправильно. Обычно вы больше всего заметите это на веках, губах и языке.

Нечеткое зрение

Иногда заболевание щитовидной железы приводит к скоплению лишней жидкости в тканях вокруг глаз. Когда это происходит, заболевание глаз щитовидной железы может привести к увеличению мышц, контролирующих ваши глаза. Вы можете обнаружить, что у вас проблемы с концентрацией внимания или ваше зрение может быть размытым. У вас также может быть двоение в глазах.

Туннельный синдром запястья

Лишняя жидкость появляется и в других местах вашего тела. Нервы, идущие к рукам, проходят через туннель мягких тканей возле запястья. Когда эта ткань набухает из-за слишком большого количества жидкости, она может оказывать давление на находящиеся там нервы. Онемение, покалывание и слабость в пальцах называется туннельным синдромом запястья.

У вашей еды становится другой вкус

Вы ощущаете вкус как ртом, так и мозгом. Когда ваша щитовидная железа не работает так, как должна, она может нарушить одну или обе части вкусового процесса. Это может изменить вкус еды для вас.

Низкое либидо

Когда ваша щитовидная железа замедляется, замедляется и ваш метаболизм. Ваш метаболизм контролирует органы вашего тела, которые выделяют половые гормоны. Когда у вас низкий уровень этих гормонов, ваше сексуальное влечение страдает.

Выпадение волос

Это нормально – терять волосы каждый день. Но если вы начинаете больше замечать кожу головы или замечаете изменения в общей толщине волос, причиной может быть ваша щитовидная железа. Обычно это проблема только при тяжелых заболеваниях щитовидной железы, которые у вас наблюдаются в течение длительного времени.

Повышенное артериальное давление

Недостаточная активность щитовидной железы может привести к тому, что ваши кровеносные сосуды станут менее гибкими, из-за чего сердцу будет сложнее перекачивать кровь ко всем частям тела. Гиперактивная щитовидная железа может повысить кровяное давление, и заставить сердце биться быстрее.

Проблемы с туалетом

Запор может быть признаком гипотиреоза. Как и частое испражнение. Если у вас проблемы с щитовидной железой, у вас также может быть жидкий стул.