Врачи в Киеве первые в Украине использовали новый метод обследования ребенка: в чем уникальность

В чем состоит методика

Эндоскопия с помощью капсулы – это технология, которая позволяет увидеть слизистую тонкого кишечника, поскольку другими методами исследований увидеть ее изменения невозможно. Исследование производится с помощью камеры в виде маленькой капсулы. Ее применение возможно даже у маленьких детей (возраст от 2 лет).

В течение исследования пациент может прыгать, ходить, бегать, сидеть, лежать, играть. Через час от проглатывания капсулы уже можно пить, а через три – есть.

Эндокапсулы абсолютно безболезненны и безопасны для пациента, ведь капсула является одноразовой, во время исследования капсула проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.

Для проведения исследования нужно подготовить кишечник с помощью специальной диеты и растворов. Обычно пациенты самостоятельно проглатывают ее, как обычную таблетку, запивая глотком воды. В случаях, когда самостоятельно пациент проглотить капсулу не может, ее можно опустить в двенадцатиперстную кишку с помощью эндоскопа, при этом пациент спит под пристальным наблюдением анестезиологов и не испытывает дискомфорта.

С помощью капсулы можно увидеть изменения слизистой тонкого кишечника, а именно афты и рубцы. Само исследование с помощью эндокапсулы помогает выявить патологию тонкой кишки, в то время когда другими методами это сделать невозможно.

Показанием для исследования с помощью эндокапсулы являются:

желудочно-кишечное кровотечение и анемии невыясненной этиологии;

подозрение на полипы или новообразования в тонкой кишке;

сосудистые мальформации;

подозрение на болезнь Крона, когда есть проявления болезни Крона, однако изменения слизистой пищевода, желудка, ДПК и толстой кишки не проявляются;

когда есть клинические проявления воспалительных заболеваний кишечника, однако эндоскопически и гистологически определяется недифференцированный колит.

В Охматдете внедряют новый способ обследования (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)