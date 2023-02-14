Врач опровергла популярные мифы о беременности: не верьте в них

Беременность - не повод для соблюдения всевозможных предрассудков. Многие считают, что в таком состоянии категорически нельзя стричься или поднимали над головой руки. Однако это все ложь.
Об этом сообщила акушер-гинеколог Елизавета Яремчук в Instagram.
Это, пожалуй, один из самых известных мифов. Волосы состоят из неживой ткани - кератиновых чешуек, поэтому они никак физиологически не влияют на репродуктивные органы или плод.
"Ну а убрать секущиеся кончики или обновить прическу может доставить женщине чувство удовлетворения, которое только положительно повлияет на ребенка", - говорится в сообщении.
Врач говорит, что можно поднимать руки, ноги, много гулять и при нормальном протекании беременности делать специальные комплексы упражнений для поддержания организма.
Также многие считают, что нельзя касаться себя при испуге, потому что там образуется родинка. Однако это ложь.
Важно помнить, что беременная женщина должна питаться полноценно. Исключение составляют только сырые или полусырые продукты животного происхождения, сыры с плесенью.
Это наоборот отличные методы релаксации, которые помогут снять тревогу.
"А если делать что-то для младенца с мыслью о нем, то еще и укрепляет связь с ребенком и делает ожидания более приятным. Ну и приятно потом будет иметь такую вещь, которую мама сделала в ожидании тебя", - говорит врач.
Таких животных связывают с опасной во время беременности - токсоплазмозом. Однако не все кошки являются его переносчиками и не только кошки. Гораздо проще подхватить болезнь, съев недоваренное мясо.
Ранее мы сообщали, какие "девичьи" процедуры можно делать во время беременности.
Также мы писали, врач рассказывала, какие антибиотики нельзя во время беременности.