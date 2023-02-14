Врач опровергла популярные мифы о беременности: не верьте в них

Нельзя стричься

Это, пожалуй, один из самых известных мифов. Волосы состоят из неживой ткани - кератиновых чешуек, поэтому они никак физиологически не влияют на репродуктивные органы или плод.

"Ну а убрать секущиеся кончики или обновить прическу может доставить женщине чувство удовлетворения, которое только положительно повлияет на ребенка", - говорится в сообщении.

Поднимать руки вверх

Врач говорит, что можно поднимать руки, ноги, много гулять и при нормальном протекании беременности делать специальные комплексы упражнений для поддержания организма.

Также многие считают, что нельзя касаться себя при испуге, потому что там образуется родинка. Однако это ложь.

Есть цитрусовые и красные продукты

Важно помнить, что беременная женщина должна питаться полноценно. Исключение составляют только сырые или полусырые продукты животного происхождения, сыры с плесенью.

Нельзя вышивать, вязать и шить

Это наоборот отличные методы релаксации, которые помогут снять тревогу.

"А если делать что-то для младенца с мыслью о нем, то еще и укрепляет связь с ребенком и делает ожидания более приятным. Ну и приятно потом будет иметь такую вещь, которую мама сделала в ожидании тебя", - говорит врач.

Беременным нельзя контактировать с кошками

Таких животных связывают с опасной во время беременности - токсоплазмозом. Однако не все кошки являются его переносчиками и не только кошки. Гораздо проще подхватить болезнь, съев недоваренное мясо.