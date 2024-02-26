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Врач развеял самый распространенный миф о красном горле у детей

Понедельник 26 февраля 2024 08:46
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Врач развеял самый распространенный миф о красном горле у детей Фото: Почему не нужно лечить цвет горла у детей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

Цвет горла у детей, например, если оно красное - не нужно лечить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Что нужно знать о цвете горла у детей

Если это сопровождается повышением температуры, то, скорее всего, причиной является инфекция.

Большинство случаев больного горла вызывают вирусные инфекции (аденовирус, риновирус, коронавирус, Эпштейн-Барр, ЦМВ и другие), которые могут иметь подобные симптомы и требуют симптоматического лечения.

Что использовать для обезболивания:

  • Ибупрофен/парацетамол
  • Спрей Т-септ/Тантум Верде, Фортеза (с 4 лет)
  • Леденцы Т-септ/Тантум Верде/Декатилен Орис (с 6 лет)

Также можно использовать мороженое и обычные леденцы для облегчения симптомов.

Что касается полоскания солевым раствором, то можно применять, если отмечаете от него положительный эффект.

Врач подчеркнул, что все эти меры не лечат горло, а только облегчают боль или першение, не больше.

Если у ребенка красное горло, но оно не беспокоит и не мешает пить/есть, то можно не давать лекарства вообще.

Мазание люголем, натирание соски масляными растворами, растирание таблеток в порошки и свечи в попу, не лечат и провоцируют осложнения.

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