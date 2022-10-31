Врач развеяла самые популярные мифы об ОРВИ у детей: в них верят все родители

Распространенные мифы об ОРВИ

Мы не выходим из дома и к нам никто не приходит

Врач говорит, что ежесекундно в каждом помещении "летает" тысячи вирусов. Все они успешно оседают на одежде, попадают на кожу и слизистые. Большинство из них быстро погибают, но есть и ловкие, которые удерживаются на одежде подольше.

"Даже закрывшись в 4 стенах, вирусов не избежать. Они есть на одежде, руках (а детки часто бегут встречать только что зашедших домой родителей)", - говорится в сообщении.

Также важно, что отсутствие гуляний снижает сопротивляемость организма.

Поэтому необходимо помнить, что взрослые и старшие дети часто являются носителями вирусов. Они присутствуют на слизистых, но иммунная система их преодолевает и не приводит к заболеванию. Однако малые дети болеют.

Нас постоянно "заворачивает", мы не долечиваемся

По словам врача, люди часто думают, что вирусы очень редко протекают волнообразно. Поэтому люди не долечиваются, когда исчезают первые симптомы.

Однако к вирусу может присоединиться бактерия и обусловить ухудшение состояния на 4-5 сутки, тогда решается вопрос антибиотикотерапии.

Обычно ухудшение состояния через 2-3 недели обуславливают новые вирусы, которые наслоились на предыдущих. Также затяжному течению способствует склонность к аллергии. В таких ситуациях врач после осмотра назначает дальнейшее лечение.

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Возник насморк, потому что соседский ребенок чихал и нас заразил

Иммунолог говорит, что на открытом пространстве достаточно трудно подхватить вирус, ведь концентрация его незначительна.

Прежде чем появятся проявления ОРВИ после попадания вируса в организм, должно пройти определенное время (преимущественно 3-5 дней). Для гриппа это может быть несколько часов, а для COVID - 14 дней.

Поэтому вероятность появления симптомов ОРВИ сразу после контакта очень минимальна.

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