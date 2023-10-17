Врач рассказал, как семейные истории могут спасти жизнь: не все об этом знают

Что можно узнать из семейной медицинской истории

Семейную медицинскую историю можно считать полной, если она содержит информацию о трех поколениях. В частности о детях, братьях, сестрах, родителях, дядях и тетях, племянниках и племянницах, кузенах и кузинах, бабушках и дедушках.

Обычно семьи имеют не только общее генетическое наследие, но и похожий стиль и условия жизни. Это все, при необходимости, может помочь понять то или иное медицинское состояние, которое типично для этой конкретной семьи.

Врачи говорят, что семейная история поможет понять, имеете ли вы повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых типов рака и диабета второго типа. Эти заболевания часто имеют как генетическую составляющую, так и внешние причины, такие как условия проживания семьи.

Знание семейной истории может помочь понять происхождение редких заболеваний. Обычно это болезни, причинами которых есть вариации (мутации) в определенном гене.

Кто может быть в зоне риска

Важно знать, если в семье отслеживается то или иное заболевание, это не значит, что вы тоже обязательно его будете иметь. Однако понимание собственного риска поможет вовремя проходить скрининги и корректировать образ жизни так, чтобы существенно снизить вероятность потенциальной болезни.

Как правильно собрать семейную медицинскую историю

Самый простой способ собрать информацию - поговорить с вашими родными, если такая возможность есть. Попытайтесь расспросить, имеют ли ваши близкие специфические медицинские состояния и когда они возникли. Документы, такие как медицинские карточки или свидетельства о смерти, могут дополнить ваше исследование.

Доцент кафедры педиатрии, иммунологии, инфекционных и редких заболеваний Международного европейского университета Юрий Степановский рассказал, что проявления определенных болезней в раннем возрасте уже могут натолкнуть на мысль, что у ребенка есть врожденные проблемы.

"Когда врач работает с орфанными, то есть редкими болезнями, сбор семейного анамнеза - это важная часть диагностики, которая входит во врачебные протоколы", - говорит врач.

Эксперт также отмечает, что сейчас коммерческие лаборатории предлагают большое количество генетических тестов.

"Людей это интересует, потому что мы все хотим знать больше о себе. Но мутации или генетические вариации не всегда влияют на нашу жизнь. Обнаружение таких особенностей поставит перед вами много вопросов, на которые не будет ответов. Так что не стоит делать такие анализы без прямых медицинских показаний", - предостерегает Юрий Степановский.

Также врач добавляет, что для обнаружения некоторых редких врожденных заболеваний существует так называемый "неонатальный скрининг", но это не генетические тесты. И часто результаты неонатального скрининга могут нуждаться в дальнейшей проверке.