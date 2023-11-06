Что может навредить важнейшему органу человека и как избежать распространенной болезни

Что известно о конъюктивите

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала, что конъюктивит - это воспалительное заболевание слизистой глаз (конъюктивы). Эту оболочку можно увидеть на внутренней поверхности век.

В частности, в норме она имеет бледно-розовый цвет - в ней можно заметить тоненькие сосуды. Оболочка содержит нормальное количество влаги, омывающее глаз, когда вы клипаете.

Однако, если развивается воспаление, то возникают следующие изменения:

покраснение конъюктивы

отек

слезотечение

зуд или боль

ощущение "песка в глазах"

выделение желтоватого цвета, которые подсыхают во время сна и "слепляют" ресницы

общие симптомы недомогания, таких как повышение температуры тела, головная боль

Может ли из-за болезни "упасть" зрение

Конъюктивит сам по себе не влияет на зрительную функцию. Однако из-за зуда, отека и других воспалительных процессов способность нормально видеть нарушается на время болезни.

Воспаление может развиться из-за различных факторов: обычно речь идет об аллергии или инфекции (вирусной или бактериальной). Важно всегда определять причину заболевания, ведь лечение и алгоритм поведения в каждом случае будут разными.

Аллергический конъюктивит возникает иногда у людей с повышенной чувствительностью, например, к пыльце растений или других веществ. Симптомы аллергического процесса уменьшаются и проходят, если избегать действия вызываемого фактора.

Вирусный конъюктивит отличается заразностью для всех контактирующих с больным. Нередко воспаление глаз является одним из симптомов вирусного заболевания, таких как COVID-19 и других.

Что вредит

Воспаление конъюктивы может развиться также из-за сухости глаза (например, при длительной работе за компьютером) или травмы (попадание в глаза посторонних предметов, пыли, песка). В таком случае следует обратиться к офтальмологу.

Если в глаза попал песок, мелкий мусор или что-то, надо промыть глаз большим количеством чистой прохладной воды. После этого можно использовать капли "искусственная слеза".