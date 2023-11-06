Що може нашкодити найважливішому органу людини та як уникнути поширеної хвороби

Що відомо про кон'юктивіт

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що кон'юктивіт - це запальне захворювання слизової оболонки очей (кон’юктиви). Цю оболонку можна побачити на внутрішній поверхні повік.

Зокрема, у нормі вона має блідо-рожевий колір - в ній можна помітити тоненькі судини. Оболонка містить нормальну кількість вологи, що омиває око, коли ви кліпаєте.

Однак, якщо розвивається запалення, то виникають наступні зміни:

почервоніння кон’юктиви

набряк

сльозотеча

свербіж або біль

відчуття "піску в очах"

виділення жовтуватого кольору, які підсихають упродовж сну й "зліплюють" вії

загальні симптоми нездужання, як-от підвищення температури тіла, головний біль

Чи може через хворобу "впасти" зір

Кон’юктивіт сам по собі не впливає на зорову функцію. Проте через свербіж, набряк та інші запальні процеси здатність нормально бачити порушується на час хвороби.

Запалення може розвинутись через різні фактори: зазвичай йдеться про алергію або інфекцію (вірусну чи бактеріальну). Важливо завжди визначати причину захворювання, адже лікування та алгоритм поведінки в кожному випадку будуть різними.

Алергійний кон’юктивіт виникає час від часу у людей з підвищеною чутливістю, наприклад, до пилку рослин чи інших речовин. Симптоми алергійного процесу зменшуються та минають, якщо уникати дії фактору, що їх викликає.

Вірусний кон’юктивіт відрізняється заразністю для всіх, хто контактує з хворим. Нерідко запалення очей є одним із симптомів вірусного захворювання, як-от COVID-19 та інших.

Що шкодить

Запалення кон’юктиви може розвинутись також через сухість ока (наприклад, при тривалій роботі за комп’ютером) чи травми (потрапляння в очі сторонніх предметів, пилу, піску). У такому разі варто звернутися до офтальмолога.

Якщо в очі потрапив пісок, дрібне сміття, абощо, треба промити око великою кількістю чистої прохолодної води. Після цього можна використати краплі "штучна сльоза".