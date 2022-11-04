Врач рассказала об опасной женской проблеме, при которой нужно к врачу немедленно

Что такое апоплексия?

Этот процесс характеризуется разрывом стенок яичника и кровоизлиянием внутрь органа и брюшной полости.

И это очень опасно, ведь в результате апоплексии происходит кровотечение.

Апоплексия является одной из причин возникновения "острого живота" - состояния, которое требует максимальной помощи специалистов.

Симптомы этой проблемы зависят от формы:

Болевой.

При ней присутствует сильная боль, высокая температура и тошнота. При этом внешних признаков кровотечения, как правило, нет.

Поэтому иногда женщины путают апоплексию яичника с аппендицитом.

Геморрагическая форма.

Происходит внутреннее кровотечение, в результате которого развивается анемия.

Все это сопровождается головокружением, потерей сознания, бледным кожным покровом.

Смешанная форма.⠀

Почему же может произойти апоплексия яичника?

Обычно причина кроется в таких патологических изменениях как:

расширение венозных стенок малого таза, варикоз яичника;

воспалительные процессы органов малого таза;

поликистоз яичников;

опухоли;

спайки яичника;

физические нагрузки внутри менструального цикла.

Традиционно наиболее вероятным временем возникновения апоплексии считается период овуляции, во вторую фазу менструального цикла.

Если у вас есть склонности к такому состоянию (уже была апоплексия яичника), то с физической нагрузкой во вторую фазу рекомендуется быть осторожными, без нагрузок и прыжков с парашютом.

И речь не только о спорте, а о любой тяжелой физической работе. В этот период лучше поберечь себя.

Лечение апоплексии яичника всегда в стационаре, а как - уже решают согласно состоянию и осмотру.