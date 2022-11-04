RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач рассказала об опасной женской проблеме, при которой нужно к врачу немедленно

Фото: Как проявляется разрыв яичника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Апоплексия яичника или разрыв этого органа может быть очень опасным и требует немедленного оперативного вмешательства.

О симптомах болезни рассказала врач-гинеколог Анна Ролдугина.

Что такое апоплексия?

Этот процесс характеризуется разрывом стенок яичника и кровоизлиянием внутрь органа и брюшной полости.

И это очень опасно, ведь в результате апоплексии происходит кровотечение.

Апоплексия является одной из причин возникновения "острого живота" - состояния, которое требует максимальной помощи специалистов.

Симптомы этой проблемы зависят от формы:

  • Болевой.

При ней присутствует сильная боль, высокая температура и тошнота. При этом внешних признаков кровотечения, как правило, нет.

Поэтому иногда женщины путают апоплексию яичника с аппендицитом.

  • Геморрагическая форма.

Происходит внутреннее кровотечение, в результате которого развивается анемия.

Все это сопровождается головокружением, потерей сознания, бледным кожным покровом.

  • Смешанная форма.⠀

Почему же может произойти апоплексия яичника?

Обычно причина кроется в таких патологических изменениях как:

  • расширение венозных стенок малого таза, варикоз яичника;
  • воспалительные процессы органов малого таза;
  • поликистоз яичников;
  • опухоли;
  • спайки яичника;
  • физические нагрузки внутри менструального цикла.

Традиционно наиболее вероятным временем возникновения апоплексии считается период овуляции, во вторую фазу менструального цикла.

Если у вас есть склонности к такому состоянию (уже была апоплексия яичника), то с физической нагрузкой во вторую фазу рекомендуется быть осторожными, без нагрузок и прыжков с парашютом.

И речь не только о спорте, а о любой тяжелой физической работе. В этот период лучше поберечь себя.

Лечение апоплексии яичника всегда в стационаре, а как - уже решают согласно состоянию и осмотру.

Раньше мы писали, что такое девичья плева. Мифы и правда о женской девственности.

Также читайте правила сексуального воспитания подростков.

Читайте РБК-Украина в Google News
гинеколог