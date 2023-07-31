Врач разнес в пух и прах кето-диету и сообщил, кому она противопоказана

Кето-диета на просторах интернета считается очень эффективной для похудения. Но так ли полезна она для нашего здоровья?

В чем суть кето-диеты

Эта диета предполагает рацион, включающий 75% жиров, 20% белков и только 5% углеводов. При таком питании организм будет черпать энергию из жиров, превращая их в жирные кислоты и кетоновые тела. В результате в организме не будет жировых отложений, а также будет обеспечиваться похудение.

В чем опасность кетоновых тел?

В норме концентрация кетонов в организме должна быть минимальной для их быстрой утилизации. При росте кетоновых тел в крови возрастает риск кетоза или ацетонемического синдрома. Этот синдром является следствием интоксикации тела продуктами распада жиров. Симптомы ацетонемического синдрома:

слабость

головная боль

рвота

запах ацетона изо рта (напоминает несвежие яблоки)

Почему кето-диета вредна

Рекомендуемое соотношение жиров, белков и углеводов в рационе для здорового человека: 15% жиры, 15% белки и 60% углеводы (1:1:4). В таком случае кетоны будут образовываться в минимальном количестве. Кроме того, биохимические процессы нашего организма настроены на получение энергии из глюкозы, которая является продуктом распада углеводов.

Кето-диета оправдана в некоторых случаях (лечение определенных форм эпилепсии, питание для спортсменов), но не должна превратиться для вас в ежедневный рацион.

Особенно такая диета противопоказана детям и больным сахарным диабетом (высокий риск образования избыточного ацетона). Такую диету может назначать только специалист с медицинским образованием, а не блогер из интернета.