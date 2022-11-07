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Врач разнес популярное лекарство, которое совершенно не работает

Врач рассказал о бесполезном препарате (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Якобы успокаивающий препарат валериана, который так популярен среди украинцев, совершенно не работает.

Об этом рассказал доктор-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Почему валериана не работает

"Валериана – идеальный плацебо препарат на территории бывшего советского союза. Даже если она болгарская", - написал врач.

Евгений сообщил, что эффективность валерианы 20-25%, у нее действительно нет противопоказаний и побочных эффектов, но эффективность равна эффекту плацебо.

"Все авторитетные организации мира не признают валерьяну как лекарственное средство и есть исследование, что она не улучшает сон, не уменьшает тревожность. (На уровне плацебо)", - отметил невролог.

По словам специалиста, что действительно, может помогать в спиртовом растворе валерианы, то это спирт, и сам процесс "счета" капель.

"На кошек действует - эфиры, которые находятся в составе настойки валерианы, они напоминают котикам (мужского пола) феромоны котиков женского пола. Если вам действительно помогает валериана, то вам помогут положительные эмоции, общение с родными, чай, свежий воздух и прогулка перед сном!" - резюмировал Скрыпник.

Напомним, что валериана позиционируют, как седативное средство, помогающее успокоиться.

Как мы ранее писали, врач назвала популярные лекарства, которые вообще не работают.

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