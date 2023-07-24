Врач разнесла в пух и прах популярную и модную процедуру для здоровья

Соляные комнаты - это вид галотерапии (спелеотерапии), является формой альтернативной медицины. Многочисленные формы галотерапии известны и используются на протяжении тысячелетий, но исследоваться с научной точки зрения начали совсем недавно. Но такие процедуры опасны для здоровья.

Об этом рассказала аллерголог из Львова Марьяна Кудрявцева в Facebook.

Какие есть виды спалеотерапии?

Сухой

Сухой метод галотерапии проводится в искусственной "соляной пещере". Температура охлаждается, до 20 градусов или ниже. И используется прибор "Галогенератор". Кстати, без галогенератора это просто SPA процедура.

Влажный

Это полоскание носа соленой водой, питье минеральных вод с высоким содержанием натрия.

Каков механизм действия на дыхательные пути?

При нахождении в соляной пещере с галогенератом в воздухе создается высокая концентрация натрия, который может разжижать мокроту в бронхах.

Но, Институт легких не рекомендует эту процедуру, поскольку не было установлено улучшение состояния. Согласно обзору 2014 года, большинство исследований по галотерапии ХОЗЛ ошибочны, так как не проводились слепые и вдвойне слепые пробы, а выборки пациентов были менее 200 человек.

В 2013 году ученые не выявили улучшения легочной функции у больных с бронхоэктатической болезнью бескистозного фиброза.

Есть ли опасность при посещении соляной комнаты?

Дело в том, что гиперонические пары сами по себе способны вызвать рефлекторную обструкцию из-за раздражения воспаленных слизистых бронхов.

Замкнутое пространство является отличным распространителем вирусов и инфицирования друг друга.

"В связи с отсутствием плацебоконтролируемых исследований и отсутствием улучшения показателей спирометрии, спалеотерапия не является доказательным методом лечения. Если еще проще, то не надо таким "хитрым" способом улучшать отхождение мокроты", - сделала выводы врач.