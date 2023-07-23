Выкачает деньги и сделает только хуже: врач разнесла разрекламированные капли из аптеки

Проблемы со зрением имеет много украинцев, чем пользуются недобросовестные производители, предлагая чудо-пилюли, гимнастики и другие методы. Они обещают вернуть зрение, но только выкачивают деньги

О фуфломицинах в офтальмологии в Instagram рассказала врач Анна Пилипчук.

Какие капли не работают

Речь идет об очень популярных каплях, которые украинцы покупают от покраснения глаз. Все знают о Визине, который стоит уже почти 200 гривен.

На самом деле, при покраснении глаз и болезни сухого глаза Визин сделает только хуже.

Методы лечения, которые выкачивают деньги

По словам врача, миопия (близорукость) не лечится ирифрином, тропикамидом и другими каплями, расширяющими зрачок.

При миопии, глаукоме, сахарном диабете, возрастной макулярной дегенерации не следует делать парабульбарные инъекции (под глаза) эмоксипина, ретиноламина и других препаратов.

Катаракта не лечится таурином, каталином, катионормом, офтаном катахромом. Эта болезнь лечится исключительно хирургически!

Черника форте и другие "витамины для зрения" никак не могут улучшить зрение.

Компьютерные очки – те, что "с блокировкой синего спектра", "зеленые" очки для глаукомы и перфорационные очки (с дырочками) для миопии - это просто маркетинговый ход. Они не помогают.

Вирусные конъюнктивиты, кроме герпетического, не лечатся противовирусными каплями.

Аппаратное лечение взрослых - комплекс компьютерных, лазерных и психологических тренировок (и детей без обоснования) только опустошит ваш кошелек.

Упражнения и гимнастика для улучшения зрения могут только привести к атрофии зрительного нерва. Потому что упражнения, которые якобы тренируют мышцы глаз - тренируют не те мышцы. Они влияют на мышцы, с помощью которых двигаются глаза, но не на влияющие на аккомодацию (приспособление глаза к четкому видению предметов). Последние натренировать невозможно.

"На самом деле, фуфломицинов в разы больше, чем настоящих действующих методов лечения и лекарств, к сожалению. Поэтому берегите свое здоровье и ваш кошелек!" - подытожила врач.