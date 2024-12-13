Врач раскрыл распространенную рождественскую проблему со здоровьем, которую никогда не следует игнорировать

Какая проблема с организмом очень распространена в новогодние праздники

В недавнем видео, которое набрало более 1,5 миллиона просмотров и 26 тысяч лайков, он сказал, что есть одна распространенная проблема со здоровьем, с которой люди, вероятно, столкнутся в это Рождество.

И почему важно пройти обследование, пока не поздно.

"Это распространенный кишечный симптом, который вы никогда не должны игнорировать", - начинает 42-летний врач.

Доктор Сети объясняет, что недавно он лечил пациента с хронической изжогой, у которого развился рак пищевода.

По словам медика, изжога возникает, когда нижний сфинктер пищевода, который должен закрываться после еды, остается открытым. Это вызывает рефлюкс желудочной кислоты обратно в пищу.

Со временем это может привести к предраковому состоянию под названием "Баррет", что потенциально может привести к раку пищевода. Врач советует при случайной изжоге попробовать спать на левой стороне тела и поужинать по крайней мере за четыре часа до сна.

Доктор также советует есть несладкие семена фенхеля после еды, чтобы избежать этой боли.

"Если у вас хроническая изжога, проконсультируйтесь с врачом. Особенно, если вы испытываете трудности с глотанием или ощущение, что пища застревает", - отметил он.