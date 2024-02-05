Врач рассказала, почему нельзя дуть на рану и опровергла основной миф

Почему нельзя дуть на утро

Медик пояснила, что в полости рта обитают более тысячи видов микробов, это - бактерии и вирусы и другие. Они находятся на слизистой, зубах, языке - повсюду.

"Недаром, некоторые сравнивают рот с унитазом. Да, неприятное сравнение", – написала она.

И это независимо, мама или близкий родственник, или совсем посторонний человек. Во рту нет стерильности даже после полоскания и обработки антисептиками.

Поэтому понятно, что дуновением на рану, вы еще больше инфицируете рану и можете спровоцировать еще большие проблемы, чем есть уже сейчас.

Почему если подуть - болит меньше

Врач объяснила, что это происходит потому, что поток воздуха охлаждает рану, несколько вызывает спазм мелких капилляров, ток крови уменьшается и создается легкий обезболивающий эффект.

Но дуть на рану - нельзя, потому что поток воздуха можно создавать не только ртом, а просто помахать подручными средствами, если вам становится лучше этого.