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Врач рассказала, почему нельзя дуть на рану и опровергла основной миф

Фото: Врач рассказала, почему нельзя дуть на рану (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Очень многие украинцы с детства верят, что если подуть на рану - то она перестанет печь. Но так поступать нельзя.

Главный миф о дутье на рану опровергает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на доказательного врача Виктору Ганжу в Instagram.

Почему нельзя дуть на утро

Медик пояснила, что в полости рта обитают более тысячи видов микробов, это - бактерии и вирусы и другие. Они находятся на слизистой, зубах, языке - повсюду.

"Недаром, некоторые сравнивают рот с унитазом. Да, неприятное сравнение", – написала она.

И это независимо, мама или близкий родственник, или совсем посторонний человек. Во рту нет стерильности даже после полоскания и обработки антисептиками.

Поэтому понятно, что дуновением на рану, вы еще больше инфицируете рану и можете спровоцировать еще большие проблемы, чем есть уже сейчас.

Почему если подуть - болит меньше

Врач объяснила, что это происходит потому, что поток воздуха охлаждает рану, несколько вызывает спазм мелких капилляров, ток крови уменьшается и создается легкий обезболивающий эффект.

Но дуть на рану - нельзя, потому что поток воздуха можно создавать не только ртом, а просто помахать подручными средствами, если вам становится лучше этого.

 

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