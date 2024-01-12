Врач объяснила, что делать, если травмировали родинку и она кровоточит

В быту очень легко травмировать родинку. Если она расположена на шее, то ее постоянно натирает воротничок, если на руках - манжеты. Большинство травм не опасны, но если родинка кровоточит, то нужно обратиться к врачу.
О том, что делать, если травмировали родинку, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламалу Клиник в Instagram.
"Сначала, давайте развенчаем очередной миф: если вы травмировали здоровую (доброкачественную) родинку, она никогда не переродится в злокачественную", - объясняет дерматолог Алена Жогло.
При травматизации родинки врач советует не бояться и не переживать, ведь травма здоровой родинки ничем не отличается от обычной раны и не имеет серьезных последствий.
Как остановить кровь и обработать рану:
"Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка претерпевает видимые изменения: изменение формы, размера, цвета и прочего. Кроме кожи, меланома может образоваться в глазах, внутри тела, например, в носу и горле, также на голове и шее, коже под ногтями (более редкие случаи)", - объясняют в Центре общественного здоровья.
Они добавляют, что любая патология кожи, которая быстро растет или изменяется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована врачом.
"Кровотечение - признак более запущенной меланомы. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу", - советуют в ЦОС.
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