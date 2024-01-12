Врач объяснила, что делать, если травмировали родинку и она кровоточит

Что делать, если травмировали родинку и она кровоточит

"Сначала, давайте развенчаем очередной миф: если вы травмировали здоровую (доброкачественную) родинку, она никогда не переродится в злокачественную", - объясняет дерматолог Алена Жогло.

При травматизации родинки врач советует не бояться и не переживать, ведь травма здоровой родинки ничем не отличается от обычной раны и не имеет серьезных последствий.

Как остановить кровь и обработать рану:

на коже нет крупных сосудов, поэтому кровотечение не будет критическим

зажмите рану на 5-10 минут до остановки кровотечения

обработайте антисептиком

заклеите пластырем, чтобы предотвратить повторную травматизацию

обратитесь к врачу

Как распознать злокачественную родинку

"Меланома может развиться из обычной родинки, которая уже есть у человека на коже. Когда это происходит, родинка претерпевает видимые изменения: изменение формы, размера, цвета и прочего. Кроме кожи, меланома может образоваться в глазах, внутри тела, например, в носу и горле, также на голове и шее, коже под ногтями (более редкие случаи)", - объясняют в Центре общественного здоровья.

Они добавляют, что любая патология кожи, которая быстро растет или изменяется и не исчезает, независимо от того окрашена она или нет, должна быть обследована врачом.

"Кровотечение - признак более запущенной меланомы. Если у вас на теле появилась новая и необычная родинка, обращайтесь к врачу", - советуют в ЦОС.

Как распознать злокачественную родинку (фото: taslife.com/ru)