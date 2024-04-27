Врач объяснила, действительно ли стакан воды с лимоном добавляет здоровье

Полезно ли пить стакан воды с лимоном утром

"Как почитаешь соцсети, какая огромная польза от воды с лимоном: детокс, желчный запускает, ОРВИ и камни в почках профилактирует, похудению способствует. Прямо рука тянется бросить ломтик цитруса в стакан. Но действительно ли так большая польза от стакана воды с лимоном?" - говорит врач.

Она добавляет, что лимоны богаты лимонной кислотой, витамином С и полифенолами.

"Эриоцитрин - основной лимонный полифенол (LPP), является желтым водорастворимым антиоксидантом. Эго эффект на старение точно не доказан. Большинство исследований иллюстрируют, что люди, которые больше двигаются, употребляют более здоровую пищу, обычно имеют в своем рационе и лимоны. Все это имеет благоприятное влияние на старение", - объясняет Белинская.

Также в лимонной кислоте содержится цитрат, он делает мочу менее кислой.

"Предлагают смешивать 113 г концентрата лимонного сока с водой - как дополнительное диетическое средство вместе с другими лекарствами для профилактики камней в почках. Но точно ли в вашем стакане столько содержится лимонного сока?" - говорит гастроэнтеролог.

Как влияет напиток на иммунитет

Многие утверждают, что большое содержание витамина С профилактирует ОРВИ.

"Доказано, что употребление витамина С сокращает продолжительность болезни на 6-8 часов, а это не так уж много. В 100 г лимона около 56 мг витамина С. А сколько в одном ломтике? Для сравнения: в черной смородине - 181 мг на 100 г. Суточная потребность в витамине С для взрослой женщины - около 70 мг, мужчины - 80 мг. То есть весомого влияния на профилактику ОРВИ это не имеет", - объясняет врач.

Способствует похудению

"Если вы будете есть все подряд и пить воду с лимоном, ничего в жизни не изменится. Если вы пьете воду с лимоном, делаете дефицит калорий за счет коррекции порций и физических нагрузок, эффект будет", - говорит Белинская.

Делает детоксикацию организма

"Детоксикация достаточно сложный процесс, который выполняют в больнице при отравлениях, почечной или печеночной недостаточности. Стакан воды с лимоном точно не входит в must-have врача-анестезиолога", - говорит гастроэнтеролог.

Как напиток влияет на желчный пузырь

Белинская объясняет, что для того, чтобы желчный нормально работал, нужно регулярно питаться.

"Должны быть три приема пищи в день, следует употреблять жиры, следить за потреблением воды и иметь физическую активность. Стакан воды с лимоном в космос ваш желчный точно не запустит", - отмечает врач.

Белинская говорит, что воду с лимоном пить можно, но она не рекомендует это делать людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и рефлюксной болезнью.