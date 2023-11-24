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Врач назвал симптомы COVID, которые преобладают именно сейчас

Какие симптомы COVID сейчас преобладают (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в мире самым доминирующим штаммом коронавируса стал - субвариант Омикрона - HV.1.

Какие основные симптомы нового варианта коронавируса, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что нужно знать о вирусе

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), еще один новый вариант, JN.1, недавно был обнаружен в Великобритании, США, Исландии, Португалии и Испании.

Этот штамм является "потомком" варианта Пирола и описывается как гораздо более устойчивый к иммунитету, чем его предшественники.

По словам семейного врача Роджера Хендерсона, наиболее распространенные симптомы инфекции остаются прежними.

 

Медик рекомендует обращать внимание на лихорадку, боль в горле и усталость.

"Однако есть и другие симптомы, которые обычно наблюдаются у людей, имеющих дело с Covid, они могут включать в себя: болезненность мышц, одышку и даже тошноту, рвоту и диарею", - сказал он.

Кроме того, врач добавил, что пациенты также могут испытывать заложенность носа и одышку, из-за чего они чувствуют себя вялыми и слабыми.

Кстати, поскольку "потомки" штамма Омикрон стал наиболее распространенным, типичными симптомами у людей с легким течением заболевания стали насморк, боль в горле и кашель.

Основные симптомы коронавируса включают в себя

  • насморк
  • повышенная температура
  • кашель
  • головная боль
  • усталость
  • потеря обоняния или вкуса
  • возможно раздражение глаз и сыпь

Ранее мы рассказывали о том, какие самые большие ошибки совершают родители при температуре у ребенка.

А еще писали о том, как по симптомам определить депрессию у себя или близких.

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