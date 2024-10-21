Врач назвал простой способ уснуть за 5 минут

Как быстро заснуть за 5 минут

Иногда кажется, что наш мозг никогда не устает, то ли излишне анализируя события дня, то ли волнуясь над завтрашними заданиями, то ли вспоминая разговоры из прошлого.

Но теперь врач обещает, что существует техника сна, которая может успокоить эти постоянные мысли, снизить стресс перед сном и гарантировать, что вы заснете в течение пяти минут.

Метод был раскрыт в видео TikTok Джоэлем Честерсом.

Он утверждает, что этому способу научил его профессор Оксфордского университета.

Скорее уснуть может помочь способ когнитивной перестановки. Согласно технике необходимо взять произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и визуализировать их у себя в сознании.

К примеру, для первой буквы в слове "сон" можно выбрать такие варианты, как солнце, страх, стыд. И так надо продолжать, пока не надоест или не закончатся слова на выбранную букву. Подобные упражнения помогают снизить уровень стресса, ускоряют процесс погружения в сон, отметил врач.

Советы для качественного сна