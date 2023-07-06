Врач назвала распространенные болезни кожи, которыми можно заразиться от других

Некоторые заболевания могут выглядеть не очень приятно для обычных людей, но никакой угрозы они не несут. Однако есть болезни кожи, которыми можно заразиться от других людей.

Об этом сообщила дерматолог Светлана Кочергина в Instagram .

Какие болезни не передаются другим

Псориаз

Проявляется большими округлыми бляшками на теле, покрытыми беловатыми чешуйками. Также могут быть поражены ногти и волосистая часть головы.

Это неинфекционное заболевание, которое не передается при общении, пожатии руки и при переливании крови. Псориаз - это не только кожная болезнь, как считалось ранее, а системная патология, с поражением суставов, ногтей и слизистых.

Акне

Многие боятся заразиться демодексом или стрептококком и пытаются избегать людей с яркими проявлениями высыпаний.

Акне не передается от контакта человека с человеком. Но в некоторых случаях носит генетический характер: обосновывается одинаковым строением сальных желез и чувствительностью к патогенам.

Гнездовая алопеция

Болезнь выглядит как один или несколько округлых участков без волос. Также могут поражаться брови, ресницы и волосы на теле.

Гнездовая алопеция опасности для окружающих не несет. Само заболевание не передается.

Дисгидротическая экзема кистей

Пациенты с экземой обычно имеют сухую кожу рук, с трещинами и шелушением. В начале обострения появляются маленькие пузырьки с прозрачной жидкостью.

Каких болезней опасаться

Микозы (грибковые поражения)

На теле чаще всего проявляются округлыми бляшками с четкими границами, подверженными разрастанию. Также грибы часто поражают стопы и ногти.

Микоз передается контактным путем от больного пациента или переносчика грибка.

Бородавки

Чаще возникают на кистях или стопах. Заразные при непосредственном контакте с кожей также можно заразиться через чужую обувь и совместные полотенца.

Контагиозные моллюски

Часто люди думают, что это просто беловатые прыщики, которых постепенно становится все больше. Поэтому их пробуют выдавливать, что приводит к еще большему распространению вируса.

У детей могут появляться на туловище или конечностях. У взрослых - чаще на лобковом участке и на половых органах.

Контагиозный моллюск передается во время:

использование предметов зараженного человека (полотенец, постельного белья)

незащищенных половых контактах с инфицированным (появляется контагиозный моллюск на лобке и в паху)

купание в бассейне и водоеме

Чесотка

Ее проявления чаще всего можно увидеть на кистях, в межпальцевых участках и запястьях. Сыпь сильно чешется, особенно ночью.

Полностью уберечься от этой болезни очень сложно, ведь даже обычная поездка в общественном транспорте может стать причиной заражения.

Сифилис

Кожные проявления первичного и вторичного сифилиса очень заразные.

Сифилис называют большим имитатором, потому что сыпь может быть очень похожа на проявления других заболеваний. Даже врачам бывает тяжело его диагностировать.

Такие признаки должны насторожить: плотные безболезненные язвы с приподнятыми краями, сыпь на ладонях и подошвах, распространены сыпь на туловище.