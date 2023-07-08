Врач назвал самое полезное мясо и где его можно купить

Мясо - важный источник белка в рационе человека. Но и его употреблять нужно ответственно, понимая, что не вся продукция одинаково полезна.
О том, какое мясо полезно, где его купить, а какое лучше минимизировать в рационе, рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.
По словам медика, лучшее мясо - домашнее, ведь в нем нет антибиотиков, как в промышленной продукции.
Например, мясо домашней курицы не распадается, его трудно отделить от кости, оно темное.
Это мясо еще считается очень доступным, а также оно содержит:
Курятину можно употреблять всем - от детей, до послеоперационных больных. Но помните: курица должна быть домашняя.
На втором месте - крольчатина. Подходит для детей, диетического питания, так как почти не имеет жира.
На третьем месте - индюшатина. Для промышленного мяса нужно трижды менять воду, пока варите. Так вы минимизируете содержание антибиотиков в мясе.
Врач напомнил, что детям мясо обязательно. Они не могут быть вегетарианцами, даже несмотря на убеждения родителей.
Кроме того, надо устраивать хотя бы один рыбный день. Самые полезные - жирные сорта морской рыбы или же речная рыба.
Конечно же купить домашнюю курицу, крольчатину или индейку можно на селянских рынках или вырастить самим, если есть такая возможность.
Раньше врач рассказал, что будет, если ежедневно пить пиво.
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