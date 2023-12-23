Врач назвал диету, которая очень полезна для сердца и сосудов
Здоровье сердца и сосудов очень зависит от нашего рациона. Ведь чем больше в нем жирной и вредной пищи, тем больше откладывается холестерина в кровеносных путях, что становится причиной многих болезней.
О том, какая диета полезна для здоровья сердца и сосудов, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
Какая диета очень полезна для сердца и сосудов
"Увеличивается количество доказательств того, что веганская диета имеет потенциальные преимущества для сердечно-сосудистой системы благодаря большему потреблению растительных пищевых волокон и других протективных питательных веществ в составе овощей, бобовых, фруктов, цельного зерна, орехов и семян", - говорит врач.
Ученые решили сравнить влияние здоровой веганской и здоровой сбалансированной всеядной диеты на показатели кардиометаболического риска.
В 2022 году в США провели рандомизированное клиническое исследование 22 здоровых взрослых пар однояйцевых близнецов. Из них 77% составляли женщины, средний возраст - 39 с половиной лет. Один близнец из каждой пары придерживался веганской, другой - всеядной диеты.
Что показало исследование
"В течение 8 недель у участников сравнивали влияние питания на здоровье. Первые 4 недели они получали соответствующие группе блюда через службу доставки еды, а с 5-й по 8-ю неделю готовили собственные, которые соответствовали назначенной диете", - рассказывает Швец.
Основным результатом была разница в концентрации липопротеинов низкой плотности. Вторичными - изменения маркеров кардиометаболического риска, уровня витамина B12 в плазме и массы тела.
"Через 8 недель у близнецов, находившихся на веганской диете, зафиксировали значительное среднее снижение концентрации холестерина липопротеинов низкой плотности, уровня инсулина натощак и массы тела", - говорит диетолог.
В этом исследовании здоровая веганская диета привела к улучшению кардиометаболических результатов по сравнению со здоровой диетой.
Ученые считают, что врачи могут рассматривать этот диетический подход как эффективную альтернативу для своих пациентов, учитывая кардиозащитные свойства растительной модели питания.
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