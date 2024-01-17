Врач назвал совершенно неэффективные средства лечения ОРВИ

Большинство кашля и простуды вызваны вирусами и проходят самостоятельно в течение недели.

Какие средства абсолютно неэффективны при лечении ОРВИ, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Что неэффективно при лечении ОРВИ

Противовирусные препараты не показаны и не эффективны для лечения ОРВИ.

Антибиотики

Они не играют никакой роли в лечении простуды. Не изменяют течение простуды и не предотвращают вторичных осложнений, но могут вызывать значительные побочные эффекты и способствовать повышению антимикробной стойкости бактерий. Применение антибиотиков должно быть для четко диагностированных вторичных бактериальных инфекций, включая бактериальную инфекцию уха, синусит или пневмонию.

Отхаркивающие средства и муколитики

Ведущие педиатрические организации не рекомендуют использование этих препаратов у детей до 6 лет. Поскольку риск побочных реакций превышает возможный положительный эффект.

Увеличение выработки мокроты ведет к тому, что ребенку трудно его откашлять. У маленьких детей слабый кашлевой толчок, поскольку для этого требуются значительные мышечные усилия. Поэтому мы этой мерой не облегчаем состояние ребенку, как хотим, а наоборот.

Антигистаминные (противоаллергические) препараты

Они не рекомендованы для лечения простуды. В рандомизированных исследованиях антигистаминные препараты не были эффективны для облегчения носовых симптомов или кашля у детей с простудой, однако это лекарство может вызвать побочные эффекты.

Бронходилататоры (беродуал, небутамол, вентолин)

Они не эффективны при остром кашле у детей без астмы.

Витамин С

Не рекомендуется использовать витамин С для лечения простуды у детей.

В мета-анализе рандомизированных исследований 2013 г. введение витамина С (≥200 мг/день), начатое после появления симптомов, не уменьшило длительность или тяжесть простуды.

Цинк

Эффективность цинка в уменьшении продолжительности или тяжести симптомов простуды у детей остается неясной, а побочные эффекты распространены.

Ехинацея

Не рекомендуется использовать для лечения простуды у детей. Рандомизированное исследование с участием детей (в возрасте от 2 до 11 лет) не выявило различий в длительности или тяжести симптомов ОРВИ у детей, получавших эхинацею или плацебо.

Гомеопатия

Систематический обзор не выявил доказательств поддержки гомеопатических средств для лечения ОРВИ.