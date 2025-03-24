Врач назвал 3 причины, почему стоит отказаться от утреннего душа

Три причины не принимать душ утром

Врач Арагона Джузеппе рассказал, что душ перед ночным сном более расслабляет и является более полезным для вашего здоровья. Поэтому утром принятие душа можно пропускать.

"Однако главное преимущество душа перед ночью заключается в том, что в течение дня ваше тело и волосы могут накапливать аллергены и раздражители, передаваемые в воздухе, грязь и грязь, особенно в летние месяцы от пыльцы, химикатов и пота", - сказал он.

Итак, если вы ляжете спать без душа, они затем перенесутся на вашу кровать и простыни и могут не только способствовать грязному постельному белью и ночной аллергии, но также могут вызвать зуд, раздражение и сухость кожи, а также проблемы с кожей лица.

Помимо плюсов и минусов принятия душа в разное время, важна также продолжительность душа. Дерматолог Эмма Амоафо-Менса утверждает, что это должно длиться менее десяти минут.

"Многие люди слишком долго проводят в душе, оптимальное время пребывания должно составлять менее десяти минут. Если вы проводите там больше времени, вероятность того, что ваша кожа будет сухой и раздраженной, гораздо больше", - сказала специалист.

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