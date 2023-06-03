Врач назвала список вопросов, которые все боятся задать гинекологу

Список вопросов

По ее словам, приходя на прием, женщина должна отбросить весь стыд и спросить все, что касается ее здоровья. Все потому, что для гинеколога все вопросы нормальные, ведь это его работа.

Гинеколог назвала список вопросов, которые часто ей все стесняются задать:

Нормально ли я не чувствую оргазма (или вообще что это);

Недержание мочи (при незначительных физических нагрузках или при чихании);

Нормальный ли запах у выделений?;

Широкое ли влагалище?;

Нормальная ли форма половых губ?;

Звуки влагалищем во время секса.

Какие анализы не стоит сдавать

Многие гинекологические заболевания на начальном этапе протекают бессимптомно, признаки патологии появляются уже когда болезнь набрала обороты.

Также для ранней диагностики заболеваний гинеколог назначает сдать определенные анализы. Однако не все они действенные.

Анастасия Ткаченко назвала 5 бессмысленных анализов в гинекологии: