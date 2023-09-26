Врач назвала абсолютно бесполезные препараты, которые назначают после антибиотиков

Такие препараты как пробиотики абсолютно бесполезны и не нужны после приема антибиотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook директора одной из частных клиник Киева Натальи Сливки.

Что нужно знать о пробиотиках

Очень часто врачи в Украине прописывают пациенту пробиотики после курса антибиотиков якобы для восстановления кишечной флоры.

Наталья написала, что недавно вышел еще один, очередной масштабный метаанализ по этому вопросу, анализ приема пробиотиков вмесите с антибиотиками.

Сравнивались две группы пациентов антибиотики и пробиотики и антибиотики без пробиотиков. Выяснилось, что никаких положительных конфигураций в микробиоме у пациентов, принимавших параллельно пробиотики - не было.

Микрофлора восстанавливалась сама через несколько недель.

Пробиотики не способны на постоянную колонизацию желудочно-кишечного тракта, они проходят транзитом по кишечнику, тем более они не способны воспроизвести основу функциональности микробиоты и ее генофонда.

Этого можно добиться только за счет постоянного изменения пищевых привычек в сторону здорового питания.

Есть исключения для пациентов с клостридиальной инфекцией и пациентов с диареей после антибиотиков в группах риска, а также штаммы, успешно используемые при химиотерапии, уменьшают токсические осложнения за счет продукции определенных ферментов, например цистеиновая аминопептидаза у Enterococcus faecium L3.

По словам врача, после приема антибиотиков важен здоровый и сбалансированный рацион, никакие другие лекарсва не нужны.