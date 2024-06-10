Лифт стал ужасной ловушкой для собаки: владельцам животных дали важный совет

Иногда случается так, что украинцы застряют в лифте из-за его поломки или отключения света. И часто это случается тогда, когда человек идет выгуливать собаку или возвращается с прогулки. А иногда животное может остаться в замкнутом пространстве само... Что же делать в такой ситуации и как максимально уберечь психику своего домашнего любимца во время такого ЧП?
Правилами, пишет РБК-Украина (проект Styler), поделилась на своей странице в Facebook основательница благотворительного фонда "Любимый Нос" Виктория Ромашенко, которая на днях сама попала в подобную ситуацию.
Виктория рассказывает, как недавно ее собака застряла в лифте сама.
"В четверг вечером Гре застряла в лифте. Сама. Лифт не сработал, дверь открылась не до конца. Я вышла, а Гре осталась.
Проблема была в том, что поводок был у меня в руках, а Греча в лифте, уехавшем вверх. Я пыталась давить на кнопку вызова лифта, он не реагировал.
Все, что я видела, это поводок, который тянется вверх и остается за несколько секунд в верхнем углу лифта. Я не хочу даже рассказывать, что я на тот момент чувствовала", - рассказывает женщина.
Киевлянку перехватили эмоции и страх за любимицу.
Девушка позвонила по телефону диспетчеру и вызвала специалиста. Далее она сообщила пожарным о ситуации, однако от них услышала отказ, потому что они "таким не занимаются".
На помощь пришел сосед-собачник и они вместе пытались открыть дверь, пока не приехал лифтер. Это произошло уже через 30-40 минут после звонка. Хозяйка переволновалась, но с собачкой, к счастью, все было хорошо.
Виктория со своим любимцем (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)
Виктория советует другим собачникам перед тем, как зайти и выйти из лифта, взять своего любимца на руки. Также есть несколько других правил:
"Берегите своих носов, они лучшее, что могла придумать природа. И не бейте кнопки вызова диспетчера. Не поможет. Только синяки останутся", - подытожила Виктория.
Виктория советует не избивать кнопки вызова диспетчера (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)
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