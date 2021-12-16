Антивакцинатори почали випрошувати у людей гроші: "можна багато говорити, але 5 євро краще"

Так, з повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Вони мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Однак цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у повідомленні.

Антивакцинатори просять гроші в учасників руху (segodnya)

Також у Києві антивакцинатори хочуть влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації.

Зокрема, вони будуть відмовляти людей від вакцинації перед щепленням.

"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол", – розповіла учасниця протестів.

Мітинг антивакцинаторів у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)