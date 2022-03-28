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Лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя

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Понеділок 28 березня 2022 14:40
Лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя Фото: Андрій Хливнюк (instagram.com/andriihorolski)
Автор: Світлана Мащенко

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк показав, як виглядає через два дні після поранення в обличчя.

Знімки музикант розмістив у своєму Instagram.

"Прекрасного весняного дня, друзі! Спасибі за гори добрих слів і нудсіків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас", - написав він.

На фото видно, що рана від осколка на обличчі ще кровить, а набряк дістався до правого ока. Зараз музикант перебуває в лікарні.

Лідер &quot;Бумбоксу&quot; Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчяЛідер &quot;Бумбоксу&quot; Хливнюк показав, як виглядає після поранення в обличчя

Фото: Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс" (instagram.com/andriihorolski)

Що сталося 26 березня

42-річний фронтмен групи "Бумбокс" зараз служить у складі оперативної групи з ветеранів війни під Києвом. У суботу, 26 березня, він потрапив під мінометний обстріл.

У підсумку музикант отримав поранення, а його колона втратила два пікапи.

З його правої щоки вийняли осколок і поклали в лікарню.

Раніше ми писали, що блогерка з Дніпра, яка називала Путіна "красунчиком", тепер ридає під обстрілами.

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