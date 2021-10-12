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Lida Lee прокоментувала несподіваний виліт з "Танців з зірками": "плакала від побаченого"

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Вівторок 12 жовтня 2021 07:33
Lida Lee прокоментувала несподіваний виліт з "Танців з зірками": "плакала від побаченого" Фото: Lida Lee (instagram.com/lidalee_official)
Автор: Роман Мирончук

Lida Lee несподівано для всіх покинула шоу "Танці з зірками". Це сталося на шостому ефірі. Українська співачка та її партнер Олексій Базела набрали найменше голосів телеглядачів, хоча за оцінками суддів, вони продемонстрували один з найкращих виступів дня.

Артистка подякувала всім за "захоплюючу танцювальну подорож" в Instagram.

"Колись будучи маленькою дівчинкою, спостерігаючи за цим проєктом по той бік екрану я і подумати не могла, що одного разу вийду на цей паркет... ось правда... це було для мене чимось захмарним і часом здавалося, що це відбувається зовсім не зі мною..." - зазначила співачка.

Вона також заявила, що до останнього насолоджувалася своєю участю на проєкті. Для неї це було щось особливим.

Lida Lee рада, що завдяки "Танцям" вона познайомилася з талановитим танцюристом Олексієм Базелою, який став для неї другом.

"Спасибі всім, хто до останнього підтримував нашу пару! Відкривши сьогодні вранці соцмережі я просто плакала від побаченого... така кількість приємних слів, підтримки, віри і такого бажання бачити нас далі - чи це не найбільша нагорода? Спасибі", - додала співачка.

Зазначимо, Lida Lee і Олексій Базела в своєму останньому ефірі виконали пасодобль під пісню Тіни Кароль - "Выше облаков". Пара отримала високу оцінку суддів.

Lida Lee та Олексій Базела - Пасодобль (відео: YouTube)

Нагадаємо, на "Танцях з зірками" співачка Євгенія Власова зробила несподіване зізнання.

Раніше Ілона Гвоздьова різко відповіла на образи MELOVIN і його партнерки.

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