Лежала розіп'ята: батько Гандзюк розповів шокуючі деталі останніх днів життя активістки

Батько Гандзюк розповів про муки доньки (фото: колаж РБК-Україна)

Батько Катерини Гандзюк розповів про страждання доньки

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор вважає, що його дочка загинула в боротьбі за Україну, як і військові ЗСУ, які захищають нашу країну на Донбасі. Про це він розповів в інтерв'ю "ВВС Україна".

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року. В цей день нелюди її облили сірчаною кислотою. Три місяці дівчина пролежала в лікарні, але лікарі так і не змогли врятувати її життя.

Віктор згадує, як йому подзвонили в той день і повідомили, що у Катерини дуже важкий стан, оскільки її облили сірчаною кислотою. Вона отримала опіки до 40% всього тіла.

Він також боявся, щоб вона вижила в перший день, оскільки сірчана кислота викликає розпад еритроцитів крові і людина може померти від ниркової недостатності або від шоку.

Катерина Гандзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Коли він приїхав в лікарню, то побачив свою дочку всю забинтовану з сильними набряком обличчя. При цьому дівчина дуже страждала від болю. На наступний день її літаком доправили до Києва.

Батько Катерини розповів, що наступні три місяці життя його дочки були дуже важкими для неї.

Вона лежала на твердому ліжку і дивилася в стелю. При цьому було необхідно, щоб температура повітря в палаті була на рівні 37 градусів. Тобто, весь час перебування у лікарні вона знаходилася в сильній спеці.

Крім того, активістка перенесла 14 складних операцій. При цьому з кожної операції у неї додавалася рана через те, що неушкоджену частину шкіри пересаджували на місце мертвої тканини. На момент смерті ранова поверхня у неї досягала 80% тіла.

Катерина Гандзюк (фото: facebook com/uakateryna)

Крім того, Катерина відчувала нестерпний біль. Їй робили наркоз при перев'язках і в неї були лихоманки з високою температурою. Коли у неї брали шкіру, то її тіло повинно було бути зафіксовано. Тому був такий час, що вона кілька днів лежала розіп'ята і прив'язана до спеціальних підставок.

За словами батька Катерини, вона за весь час сиділа лише кілька разів і постійно мріяла вийти на вулицю. В останні дні життя у Катерини перестало закриватися ліве око через рубці.

Незважаючи на важкі травми вона боролася за життя з усіх сил. Просила комусь подзвонити і цікавилася політикою.

Нагадаємо, що батько Катерини обурений вироком жорстоким вбивцям його дочки. Сергію Торбіну дали 6,5 років в'язниці, Микиті Грабчуком суд дав 6 років, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - по 4 роки, а Віктору Горбунову - 3 роки.

Раніше повідомлялося про те, що у фігуранта у вбивстві Гандзюк Владислава Мангера, знайшли елітний особняк під Києвом.