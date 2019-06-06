Ніби Каті ніколи й не було: батько Катерини Гандзюк обурений вироком вбивцям

Вбивство Гандзюк - Віктор Гандзюк прокоментував вирок вбивцям (колаж: РБК-Україна)

Батько Катерини Гандзюк вважає вирок жорстоким вбивцям сміхотворним

У справі про вбивство Катерини Гандзюк, яку 31 липня 2018 року облили кислотою в Херсоні, винесли вирок. Батько активістки Віктор Гандзюк прокоментував судове рішення на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, згідно з рішенням Покровського районного суду Дніпропетровської області Сергія Торбіна засудили до 6,5 років в'язниці, Микиті Грабчук суд дав 6 років, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - по 4 роки, а Віктору Горбунову - 3 роки тюремного ув'язнення.

Віктор Гандзюк написав дуже емоційний пост, в якому багато гніву й обурення щодо такого м'якого вироку, який виніс суд у справі про вбивство з особливою жорстокістю, вчинене групою осіб на замовлення.

"Боляче, гидко, соромно перед світлою пам‘яттю Каті. Соромно за державу", - обурюється Віктор Гандзюк.

Катерина Гандзюк (фото: visti.ks.ua)

Батько активістки пише, що принципово не поїхав на оголошення вироку, не зміг себе змусити. Він неймовірно розгніваний тим, що вирок у такому резонансному вбивстві виніс районний провінційний суд, назвав його "спектаклем із відомим фіналом".

"Всім все "пофіг". Лиш би все швидше закінчилось", - пише Віктор.

Батько жорстоко вбитої доньки згадує, як судді "розхвалювали вбивць", говорячи, що вони позитивні, їх ввели в оману, вони воювали, мають нагороди, медалі, ордени, родини, дітей, а головне - розкаялись.

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"А те що вбили - не страшно, вони ж не хотіли, так вийшло", - обурюється несправедливістю батько Каті.

До того ж, за словами Віктора Гандзюка, про його доньку не згадали, як про особистість, про те, чого їй вдалося досягти за 33 роки життя.

"Говорили, як про предмет, який облили, типу стовпа чи якогось ящика. Ніби Каті й не було ніколи. Ніби не людина", - емоційно висловлюється Віктор.

Також Віктор Гандзюк згадав, як востаннє прощався з донькою.

"Коли прощались з Тобою назавжди, я все гладив та гладив ті клаптики шкіри, востаннє..." - написав вбитий горем та обурений несправедливим вироком батько.

Віктор Гандзюк прокоментував вирок вбивцям (скрін: facebook.com)

До слова, нещодавно спливли шокуючі подробиці вбивства Катерини Гандзюк, яка померла в лікарні 4 листопада від недостатності функціональних систем організму.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у замовленні нападу на Гандзюк голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру.