Літо буде довше на місяць, а зима дуже теплою: в Україні стрімко змінюється клімат

Температура повітря в Україні з кожним роком підвищується і цей процес буде змінюватися і надалі. Як пояснила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, це призведе до того, що літо в Україні стане довше, а зими будуть теплі та безсніжні.

"Ймовірно, що раз в десять років, а в деяких регіонах не так часто, можуть бувати суворі холодні та сніжні зими. Тобто ймовірність таких зим залишається, але вони будуть траплятися все рідше", - розповіла кліматолог під час чату у виданні "Главред".

Вона додала, що підвищення температури призведе до незворотних наслідків в атмосфері й зокрема – в кліматичній системі України.

"Підвищення середньої температури повітря на рік на 0,1 градуса означає зростання тривалості теплого періоду на один день. Тому, коли мова йде про те, що середня температура глобально може зрости на два градуси, це означає, що тривалість теплого періоду може збільшитися на 20 днів", - пояснила Балабух.

Кліматолог зазначила, що зараз неможливо спрогнозувати зміни, які відбудуться після підвищення температури на 2 градуси.

"За даними кліматичних моделей, нас чекає підвищення температури в арктичних регіонах не на 2-5 градусів, а 8-10. Уявіть собі, якщо тривалість літа в полярних широтах зросте на три місяці. Звідси та танення льодовиків і підвищення рівня світового океану. Саме тому не допустити подальшого підвищення температури є надважливим завданням, від виконання якої залежить виживання людства", - розповіла фахівець.

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