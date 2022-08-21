RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У літньому таборі Фонду Ахметова психологічну реабілітацію проходять діти разом із батьками

Фото: у літньому таборі Фонду Ахметова психологічну реабілітацію проходять діти разом із батьками (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Триває друга зміна літнього табору у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України". Протягом обох змін із гостями табору працюють досвідчені психологи, які пройшли навчання Фонду Ахметова за курсом "Травма війни".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Коли щось погане відбувається у нашому житті, організм може несподівано і сильно реагувати на події. Ми, психологи в цьому таборі, допомагаємо людям перепрожити почуття, прийняти реальність і рухатися вперед", - пояснює психолог фонду Людмила Ібрагімова.

Під час другої зміни разом із дітьми відпочивають їхні дорослі родичі. Так, Тетяна та її донька зізнаються: за останні місяці табір - найбезпечніше й найспокійніше для них місце.

"Без допомоги психологів Фонду Ріната Ахметова ми б не впоралися! До приїзду моя дитина була дуже мовчазною. А тут вже на другий день розкрилася. Велике спасибі вам за наших дітей", - каже жінка.

За словами психолога фонду, люди, які пережили сильний стрес, іноді відчувають себе дуже самотніми. У літньому таборі вони розуміють, що не залишилися наодинці зі своєю бідою, адже психологи фонду допомагають їм побачити майбутнє і рухатись далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога