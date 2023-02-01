Летела 50 тысяч лет. К Земле приближается зеленая комета (фото)
Ученые недавно заметили комету, которая стала приближаться к планете Земля. Они определили, что она летела сюда около 50 000 лет. С помощью специальных приборов были сделаны несколько снимков кометы, на которых видно, что она зеленого цвета.
Об этом сообщают на сайте BBC.
Что известно о комете
Астрономы обнаружили комету C/2022 E3 (ZTF) в марте прошлого года в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Недавно открытая комета максимально приблизится к нашей планете в среду 1 февраля. Астрономы говорят, что ее путешествие к нам длилось около 50 000 лет.
На фотографиях, сделанных астрономами, виден четкий зеленый оттенок вокруг тела кометы. Для комет это не редкость, а просто результат распада двух атомов углерода.
Но те, кто хотят увидеть блестящую изумрудную полосу на небе от пролета объекта, будут разочарованы. Такой цвет лучше улавливается цифровыми камерами, более чувствительными к цвету.
Так выглядит зелёная комета (фото: bbc.com)
Однако если наблюдать в местах без дополнительного освещения и с использованием специального бинокля, возможно, вы что-нибудь и увидите.
"Даже самый маленький бинокль поможет вам увидеть этот небольшой свет в небе", - говорит заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Роберт Месси.
Кометы в основном состоят из льда и пыли. Когда они приближаются к Солнцу, лед улетучивается, а пыль встряхивается, чтобы образовать длинный хвост.
Как найти комету на небе
Чтобы найти ее, Месси предлагает искать полярную звезду, которая всегда находится в одном месте на небе. Посмотрите прямо на север и найдите звезду, которая четко висит сама по себе.
Далее воспользуйтесь бесплатным программным обеспечением планетария в интернете, чтобы определить, куда будет двигаться комета относительно полярной звезды.
Лучшее время для просмотра будет рано утром четверга, когда Луна заходит. В настоящее время комета должна появиться справа от полярной звезды.
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