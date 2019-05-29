Летел на день рождения любимой: популярный певец погиб в авиакатастрофе

Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе (иллюстративное фото: wkyt.com)

Певец Габриэль Диниз разбился в авиакатастрофе, когда летел к своей любимой

Габриэль Диниз (Gabriel Diniz)попал а авиакатастрофу. Жизнь известного латиноамериканского певца оборвалась в 28 лет. Он летел из Сальвадора в бразильский город Масейо на день рождения своей девушки. Самолет потерпел крушение в небольшом городке Порто-до-Мато.

Полиция подтвердила местным СМИ, что Диниз, а также пилоты Линальдо Ксавье и Абраан Фариас были на борту самолета и погибли в результате аварии. Сообщается, что причина крушения все еще выясняется.

Габриэль Диниз со своей девушкой (фото: instagram.com/umanjokarol_)

Певец известный своим хитом 2016 года "Paraquedas". Прошлой осенью он выпустил новый сингл "Jenifer". Видеоклип на одноименную песню быстро набрал популярность на YouTube.

Видео: YouTube/Gabriel Diniz

У него было 4,6 миллиона подписчиков в Instagram, и в его последнем посте он показал выступление с концерта в Бразилии.

Габриэль Диниз (фото: instagram.com/gabrieldiniz)

"Всегда приятно возвращаться в Фейра-де-Сантана, где тебя встречают с такой радостью и такой позитивной энергией. Спасибо вам, ребята, за доброту. Настоящая толпа наслаждается нашим шоу. До следующего раза, если на то будет воля Божья", - написал последние слова Диниз на своей странице в Instagram.

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