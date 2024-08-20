Легкие истории для вашего уютного вечера. 5 комедий, которые стоит посмотреть уже сегодня

Эти легкие ленты помогут переключиться на несколько часов и разгрузить голову от рабочих дел.

"Добро пожаловать в Коллинвуд"

Лента рассказывает о Косимо, который является неудачником. Он отбывает срок в тюрьме после провальной попытки угнать автомобиль. Там он знакомится с сокамерником, и тот рассказывает ему свой гениальный план ограбления, чтобы обеспечить безбедную жизнь.

Однако для этого кому-то из них нужно оказаться на свободе, и парень даже находит того, кто готов с ним поменяться местами и сесть в тюрьму. К чему приведет эта авантюра и удастся ли главным героем получить желаемое?

"Развод по-французски"

В центре истории - сельский учитель Нино и его избранница Ариан, которая является молодой скрипачкой. Они сыграли свадьбу без пышных церемоний, и они абсолютно разные, но это не мешает им быть счастливыми.

Однако их беззаботная семейная жизнь продолжалась не так долго, поскольку Ариан неожиданно влюбляется в известного дирижера и мечтает о свадьбе с ним. Проблема в том, что в Италии на бракоразводный процесс может уйти несколько лет, а во Франции - несколько дней.

Поэтому девушка просит Нино поехать с ней во Францию. История удивляет интересным сюжетом и персонажами.

"Как сделать карьеру"

В центре сюжета оказывается настоящий бездельник по имени Джим, который долго не задерживается ни на одной работе, и считает, что можно сидеть на шее у родителей. Так продолжается до тех пор пока отец не ставит парню ультиматум, и тому приходится устроиться охранником в местный супермаркет.

Во время смены он встречает девушку, и с того момента начинается их романтическое увлекательное путешествие вместе.

"Я люблю своего папу"

Мужчина по имени Франклин, вышедший из реабилитационного центра после попытки самоубийства, отстраняется от своего отца Чака. После возвращения домой к нему в соцсетях добавляется женщина по имени Бекка. Тот принимает ее приглашение, и они начинают общение.

Уже спустя некоторое время незнакомка покоряет его сердце, тот влюбляется и начинает строить план, чтобы поехать к ней и встретиться. Но его ждут неожиданные открытия.

"Приключения Джо Грязнули"

Дворник Джо мечтает найти своих родителей, которых он потерял в Гранд-Каньоне. Он отправляется на поиски родных, и на этом пути его ждет приключение за приключением.

Однако каким-то образом Джо все-таки находит дорогу в Лос-Анджелес, и там он оказывается на радиошоу, где рассказывает собственную жизненную историю. Вместо насмешек, как было задумано с самого начала, его принимают теплыми аплодисментами и демонстрируют готовность слушать еще.