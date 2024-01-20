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Легкая и диетическая шаурма, которую вы будете готовить снова и снова

Суббота 20 января 2024 07:45
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Легкая и диетическая шаурма, которую вы будете готовить снова и снова Как приготовить вкусную и легкую диетическую шаурму на дому (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Алекс Миль

Шаурма уже давно стала любимым блюдом многих украинцев. Она вкусная, питательная и сытная. И кроме фаст-фуда, шаурму с удовольствием готовят дома самостоятельно. Так она получается еще вкуснее.

Как сделать легкую и диетическую шаурму на дому, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео кулинара Александра Миля в Instagram.

Что вам понадобится

  • 3 лаваша
  • 80 г пекинской или обыкновенной капусты
  • 60 г помидоров

Для мяса

  • 600 г индюшачьего филе
  • 12 г масла
  • 2 ч. ложки йогурта
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • соль, перец, паприка, специи к курице
  • 2 зубчика чеснока

Для соуса

  • 3 ст. ложки майонеза
  • 3 ст. ложки йогурта
  • соль
  • 1 ч. ложка меда
  • 2 зубчика чеснока
  • лимонный сок для маринования лука
  • 70 лука +ст. ложка уксуса +1 ч. ложка сахара

Общий вес порции - 1200 г (400 г весит одна шаурма)

Как готовить диетическую шаурму

Кулинар советует лук мариновать - так он гораздо вкуснее. Нужно нарезать, добавить сахар, уксус, залить кипятком и оставить на 15 минут. Затем слить жидкость.

Мясо нужно нарезать, лучше брать индюшиное, а не куриное – оно не такое сухое.

Добавить йогурт, масло, лимонный сок, выдавить чеснок, добавить соль, перец, специи к курице, паприку. Вымешиваем и обжариваем на среднем огне по 5-7 мин с обеих сторон до золотистости.

Для соуса в тарелку влейте йогурт, майонез, добавьте мед, лимонный сок, чеснок, соль. Все размешайте.

Берем лаваш, смазываем соусом. Выкладываем капусту, далее мясо, помидор, маринованный лук, немного поливаем соусом, подворачиваем края и плотно скручиваем шаурму.

Обжариваем до золотистости обе стороны на гриле или сковороде и подаем горячей.

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