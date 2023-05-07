Легкая романтика и много риска: что ждет все знаки Зодиака с 8 по 14 мая

Гороскоп на вторую неделю мая обещает исполнение желания у некоторых представителей зодиакального созвездия. Также у многих возможные интересные романтические ситуации. Успех придет к тому, кто не побоится рисковать.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 8 по 14 мая. Кому повезет на этой неделе - читайте ниже.

Овен

Возможна эмоциональная нестабильность и неуверенность в собственных силах. Это приведет к отменам или переносам запланированных встреч, свиданий. Такая ситуация может спровоцировать конфликты в романтической сфере.

Кроме того, у Овнов разыграются страсти и соблазны, которым сложно будет сопротивляться. И это позволит "наломать дров" в сфере финансов и отношений. Начальство тоже отреагирует на поведение Овнов и быстро призовет к порядку.

Телец

Спокойная и тихая атмосфера на работе будет отлично компенсироваться страстями за ее пределами. Тельцы могут в ближайшие дни встретить свою половинку и с головой погрузиться в романтические переживания.

А вот у семейных Тельцов возможен кризис, который даже способен привести к разрыву. Финансовая сторона порадует и появится возможность спланировать свой отпуск - именно там, где хочется.

Близнецы

Вторая неделя мая принесет Близнецам упадок сил, много различных эмоций и сильную усталость. Могут быть сложные ситуации на работе, напряженность и множество вопросов, которые будут требовать их участия. Только к концу недели представители этого знака смогут прийти в себя и перевести дух.

Возможно знакомство с интересной личностью. Эта встреча позволит не только узнать что-то новое, но и обогатиться эмоционально. В финансовой сфере стоит быть осторожнее и тщательно планировать свой бюджет.

Рак

Возможны ссоры и выяснения отношений со своими половинками. Перемирие наступит только ближе к выходным и выводы этих ссор Раков не порадуют. Некоторые могут задуматься о целесообразности продолжения этих отношений.

А вот профессиональная и финансовая сфера порадует. Могут быть новые проекты, возможности и перспективы. Возможно предложение сменить работу, но остаться в той же сфере.

Лев

Львам захочется побаловать своего "внутреннего ребенка" и они будут даже слишком веселы и беззаботны. Опасайтесь авантюризма, так как есть риск испортить отношения с близкими людьми или коллегами на работе.

Для тех, кто ведет более здоровый образ жизни, есть хорошие новости - жизненная энергия и силы будут прибывать. Будет желание сделать сразу массу вещей, которые ранее вы откладывали.

Дева

Критическое мышление может подвести, возможна нестабильность и раздражение. И связано это будет с кем-то из близкого окружения. Установить контакт и найти точки соприкосновения с этим человеком будет сложно.

Стоит как можно быстрее взять себя в руки и задействовать логику - это позволит нейтрализовать человека, который мешает спокойно жить.

Весы

Ваши мечты целиком будут направлены в будущее. Появится ощущение, что должно произойти что-то очень важное и действительно, "ветер перемен" начнет дуть в конце недели. В вашу жизнь придут новые знания, новые люди, новые возможности в профессиональной сфере. Можете начинать планировать свои поступки, действий и поездки.

Такая ситуация может стать "побегом от прошлого", которое в последнее время изрядно потрепало вам нервы. Стоит немного притормозить и попытаться решить сначала эмоциональные проблемы.

Скорпион

Неделя принесет вам жесткие конфликты, которые будут связаны с борьбой за власть - в карьере, бизнесе и даже в личной сфере. Вам будут свойственны резкие высказывания в общении с друзьями, близкими людьми, с коллегами.

Ситуация начнет утихать только к выходным, появится возможность расслабиться. А еще возможно улучшение материальной ситуации - это точно поднимает настроение. Возможны крупные покупки, о которых вы давно мечтали.

Стрелец

Ближайшие дни станут очень активными и результаты Стрельцов точно порадуют. Возможны достижения в профессиональной сфере, новые возможности, повышение. Может быть предложение о переходе на другую должность или даже на другую работу.

Порадует личная сфера - есть все шансы начать отношения с человеком, который близок не только эмоционально, но и интеллектуально.

Козерог

Вам предстоит позитивная неделя, много радости и удовольствия. Энергии будет много и это позволит успеть везде. Встречи с друзьями будут интересные и приятные. Вы будете обсуждать не только дела, но начнете планировать совместный отдых.

В профессиональной сфере все будет стабильно, возможны небольшие финансовые поступления. Они будут очень кстати - вам нужно сделать одну важную покупку, о которой вы давно мечтали.

Водолей

На этой неделе Водолеем стоит немного расслабиться после предыдущего периода, который отнял много сил. Но это не исключает вспышек активности. Неожиданные поступки могут шокировать ваших близких, постарайтесь не допускать излишней экстравагантности и авантюризма.

Финансовая сфера заставит перейти в режим экономии для совершения крупной покупки в ближайшем будущем.

Рыбы

Ближайшие дни принесут удивительные ситуациями и обстоятельствами. Поступки ваших знакомых представятся совсем в ином и даже необычном свете. В романтической сфере придется прояснить некоторые вопросы, которые Рыбам трогать не хотелось.

На работе может выйти на поверхность какая-то информация, и это вынудит сотрудников принимать меры.